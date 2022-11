Hiszpańskie media bezlitosne. "Lech rozebrał Żółtą Łódź Podwodną"

To był trzeci występ Villarrealu pod wodzą Quique Setiena i... trzeci bez smaku wygranej . Hiszpańskie media skrupulatnie to wytykają. Limit potknięć został wyczerpany .

"Z nowym trenerem zespół nie zaznał jeszcze zwycięstwa, a jego gra stała się zbyt przewidywalna z tysiącami nieistotnych podań i kryształową obroną. To, co miało być spokojnym meczem, przekształciło się w koszmar. Lech z łatwością rozebrał Żółtą Łódź Podwodną - pisze metaforycznie madrycki "As".