Hiszpan się nie hamował, od razu wypalił ws. polskich klubów. To mówi wszystko

Po niedawnej porażce 1:2 z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza Jagiellonia Białystok stanęła przed jeszcze trudniejszym zadaniem. W czwartek na Chorten Arenie podjęła Rayo Vallecano, czyli przedstawiciela jednej z najsilniejszych lig świata, LaLiga. Hiszpański klub miał już przyjemność mierzyć się w tym sezonie fazy ligowej Ligi Konferencji z innym polskim przedstawicielem, Lechem Poznań (Rayo wygrało 3:2).

Nie inaczej było także w Białymstoku. Ekipa Inigo Pereza Soto pokonała zespół Adriana Siemieńca 2:1 i jest już pewna gry w europejskich rozgrywkach na wiosnę. Niedługo po końcowym gwizdku Hiszpan zdecydował się podsumować mecz. Jego zdaniem Rayo zasługiwało na trzy punkty. Co ciekawe, innego zdania jest wspomniany już Siemieniec.

- Na koniec były wielkie emocje i czułem duże szczęście. Zasługiwaliśmy na to. Pierwsze pół godziny gry z naszej strony było świetne, potem przy tym zamieszaniu jak przy wyrównującym golu nie dało się wiele więcej zrobić. W drugiej połowie mierzyliśmy się z energią stadionu jak wcześniej w Bratysławie, ale udało nam się strzelić gola. To zasłużona wygrana i awans do kolejnej rundy. Pokazujemy, że wyciągamy wnioski - powiedział Hiszpan cytowany przez WP SportoweFakty.

Do tego powiedział także kilka słów odnośnie postawy polskich zespołów w starciach z ekipą ze stolicy Hiszpanii. W sumie w obydwu meczach nasi przedstawiciele walczyli z rywalem jak równy z równym. Jak wspomnieliśmy Lech na Campo de Futbol de Vallecas wygrywał przecież już 2:0, a ostatecznie uległ 2:3.

Inigo Pezez Soto bez wahania, to uważa o polskich zespołach

Zdaniem 37-latka poziom prezentowany przez polskie kluby są zbliżone do tego, co pokazuje Rayo. Do tego docenił także szkoleniowców Lecha i "Jagi", czyli Nielsa Frederiksena i Adriana Siemieńca. Takie słowa nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Polska piłka klubowa idzie w dobrym kierunku. Potwierdza to chociażby udział wszystkich czterech drużyn w Lidze Konferencji.

Poziom obu polskich drużyn jest podobny: równy nam, a może i wyższy. Jeśli chodzi o jakość indywidualną piłkarzy, to nieco więcej jej u nas. W tych spotkaniach nauczyłem się od obu trenerów wiele rzeczy, których będę mógł użyć w przyszłości

- Widziałem mecz Jagi z Realem Betis i mam podopiecznego, który wtedy tu grał i potwierdził, że jego zespół miał trochę szczęścia. Dlatego też jestem bardzo zadowolony z wygranej, bo wiem z jaką jakością się mierzyliśmy - dodał.

Następne spotkanie w Lidze Konferencji zawodnicy Rayo rozegrają w czwartek 18 grudnia. Rywalem będzie kosowski klub, Drita. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 21:00. W tym samym momencie swoje mecze rozpoczną także Lech i Jagiellonia. Rywalami klubów będą odpowiednio Sigma Ołomuniec i AZ Alkmaar.

