Sezon 2023/24 zdecydowanie należy w europejskich pucharach do włoskich drużyn. Atalanta Bergamo w finale Ligi Europy upokorzyła wręcz niepokonany Bayer Leverkusen, rozbijając go aż 3:0. Kilka dni później do rywalizacji o europejskie trofeum przystąpiła także Fiorentina. "Viola" zakwalifikowała się do finału Ligi Konferencji Europy, którego skład w trakcie sezonu trudno byłoby przewidzieć. Jej oponentem był Olympiakos Pireus.

