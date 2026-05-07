W tym sezonie europejskich pucharów niespodziankę sprawiły kluby, na których niewielu stawiało. Bodo/Glimt dotarło do 1/8 finału Ligi Mistrzów, o finał Ligi Europy gra średniak ligi portugalskiej Sporting Braga, a w półfinale Ligi Konferencji jest jest Rayo Vallecano, czyli zespół z dolnej części tabeli hiszpańskiej La Liga.

To ubogi krewny stołecznych klubów - Realu i Atletico. Rayo Vallecano też pochodzi bowiem z Madrytu. Został założony najpóźniej z trójki - ponad 20 lat po słynnych sąsiadach. I trudno znaleźć cokolwiek w czym by przewyższył gigantów światowej piłki. Choć jedno jest - w tym sezonie gra dłużej w europejskich pucharach.

Lista sukcesów Rayo jest bardzo uboga - to właściwie jedynie wygranie drugiej ligi hiszpańskiej. Na arenie międzynarodowej występuje po raz drugi. W sezonie 2000/2001 zagrał w Pucharze UEFA, bo europejska centrala przyznała Hiszpanii miejsce za Fair Play. W lidze Rayo było dopiero dziewiąte. I całkiem dobrze spisało się w debiucie. Dotarło do ćwierćfinału, a po drodze pokonało m. in. Bordeaux i Łokomotiw Moskwa.

Także stadiony nie mają porównania. Estadio Metropolitano Atletico przebudowano za 240 mln euro. Nowe Bernabeu Real kosztowało 1,76 miliarda euro. Campo de Futbol de Vallecas, na którym gra Rayo powstało w 1976 roku, a w 2018 roku został częściowo zamknięte z powodów bezpieczeństwa. Mieści niecałe 15 tysięcy kibiców, podczas gdy Realu 83 tysiące, a Atletico 70 tysięcy.

Stadion Rayo stał się obiektem kpin polski kibiców, w tym najbardziej Lecha, po tym jak klubowe media mistrza Polski opublikowały film przed meczem w Madrycie "Szybki room tour po szatni na stadionie Rayo". Czas jakby rzeczywiście zatrzymał się tam dobrych kilkadziesiąt lat temu. "Szatnia, jak wejdziemy dalej, no relikt przeszłości" słyszymy na nagraniu. Po meczu nikomu z Lecha nie było jednak do śmiechu. Mimo prowadzenia 2:0, przegrał 2:3.

Rayo do kwalifikacji Ligi Konferencji dostało się dzięki ósmemu miejscu w La Liga. Zaczęło od play off, w którym poradziło sobie z białoruskim Nemanem Grodno. W fazie ligowej Hiszpanie pokonali Szkendiję Tetowo, Lecha, Dritę i Jagiellonię Białystok, zremisowali z BK Hacken, a przegrali tylko ze Slovanem Bratysława. Bezpośrednio awansowali do 1/8 finału, a tam wygrali z Samsunsporem. W kolejnej rundzie okazali się lepsi od AEK Ateny.

W półfinale trafili na RC Strasbourg, dużo bardziej utytułowany klub. Francuzi po raz jedenasty startują w europejskich pucharach, a na koncie mają mistrzostwo Francji i trzy puchary tego kraju. W pierwszym meczu Hiszpanie wygrali 1:0.

Rayo z czwórki półfinalistów jest Kopciuszkiem. W rankingu klubowym UEFA jest poza czołową setką (na 102. miejscu), najniżej z tych drużyn (Szachtar - 44., Crystal Palace - 86, Strasbourg - 95.). Także wycena klubowej kadry jest najniższa. Wg Transfermarkt skład jest warty 107 mln euro. (Crystal Palace - 540, Strasbourg 360, a Szachtar 168).

Gary O'Neil, trener trzy razy więcej wartego rywala Rayo, w walce o finał docenia jednak przeciwnika. - Ta drużyna gra w ten sam sposób od lat, w podobnym składzie. Wiedzą, co robić i robią to bardzo dobrze. Rayo ma jeden z najbardziej doświadczonych zespołów. Nie znalazło się w półfinale przez przypadek. Niezależnie od tego, czy gra się z Barceloną, czy z Atletico każdy ma z nimi trudności, bo to drużyna, która bardzo mocno naciska - twierdzi szkoleniowiec.

Inigo Perez, trener Rayo: - Nie myślę, że bycie tutaj [w półfinale - przyp. red.] to powód do dumy i to mi wystarczy. Z drugiej strony nie lubię obiecywać tego, czego nie mogę spełnić. Nie mogę obiecać, że będziemy na finale w Lipsku, ale mogę zapewnić, że pozostaniemy wierni procesowi, który nas tu doprowadził. Emocje rosną, powiem zawodnikom, żeby cieszyli się i nie bali się tego, co może się wydarzyć.

Piłkarze Rayo Vallecano AFP

Real Madryt - Rayo Vallecano PIERRE-PHILIPPE MARCOU AFP

Tomasz Kupisz o karierze Oskara Pietuszewskiego. "Idealne środowisko" Polsat Sport