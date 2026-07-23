Po walce do ostatniej minuty i trafieniu w doliczonym czasie gry w spotkaniu z Pogonią Szczecin na wagę remisu GKS Katowice zapewnił sobie 5. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2025/2026. To oznaczało, że ekipa Rafała Góraka będzie miała okazję grać w eliminacjach do europejskich pucharów, a dokładniej w Lidze Konferencji.

W 2. rundzie kwalifikacji los przydzielił polskiemu klubowi MKS Żylinę, czyli zespół ze Słowacji. I w pierwszym spotkaniu na europejskiej scenie po 23 latach rozpoczął "z wysokiego c". Już w 6. minucie doskonałą wrzutką z rzutu rożnego popisał się Bartosz Nowak. Sprzed nosa próbującego piąstkowania Jakuba Badzgona strącił Lukas Klemenz, który głową wpakował piłkę do siatki. Było 1:0.

Trafienie "Gieksy" było jednak motorem napędowym dla rywali. Następne minuty należały do gospodarzy, którzy z każdą kolejną minutą poczynali sobie na murawie coraz śmielej. Po składnej akcji oko w oko z Gabrielem Kobylakiem stanął Kristian Bari. Skrzydłowy, zamiast strzelić gola - uderzył wprost w interweniującego golkipera. Swoich sił próbował również Frantisek Kosa.

Do przełomu doszło w 28. minucie. Po niemałym zamieszaniem na stopę rywala w polu karnym ekipy z Katowic nadepnął Alan Czerwiński. Efekt? Arbiter od razu odgwizdał "jedenastkę". Do niej podszedł Miroslav Kacer. 30-latek zachował zimną krew i uderzył w prawo. Piłka odbiła się od słupka i trafiła do bramki - 1:1.

Co gorsza, przedstawiciele PKO BP Ekstraklasy całkowicie przestali zagrażać bramce Żyliny. Poza grą byli Ilja Szkurin, Marcel Wędrychowski oraz Bartosz Nowak. Gospodarze natomiast dalej naciskali. W 41. minucie groźny strzał oddał Patrik Ilko. Na całe szczęście pomylił się, a futbolówka przeleciała tuż obok słupka. Po pierwszej połowie tablica wyników wskazywała 1:1.

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Niestety dla podopiecznych Rafała Góraka druga część spotkania rozpoczęła się możliwie najgorszej. Sporo miejsca przed polem karnym miał wspomniany Kosa. Jego strzał został obroniony przez Kobylaka, lecz piłka trafiła wprost pod nogi wbiegającego Timoteja Hranicę. I ten na niemal pustą bramkę trafił dając Żylinie prowadzenie. Od 47. minuty tablica wyników wskazywała 2:1 dla gospodarzy. Szczęścia próbował w międzyczasie Kacer.

GKS okazji do wyrównania miał jak na lekarstwo. W 62. minucie z rzutu wolnego Badzgona postraszył Nowak. Golkiper Żyliny był na posterunku i wybił piłkę. Polska ekipa zdawała się grać bardzo bezpiecznie. Często budowała atak pozycyjny, by finalnie grać długim podaniem.

Pod koniec spotkania popularna "Gieksa" przejęła kontrolę nad spotkaniem. Żylina głównie biegała za piłką i próbowała ją odebrać. Konkretów brakowało. W 84. minucie w polu karnym rywali zrobiło się gorąco. Po lewej stronie sporo miejsca miał Bartosz Wolski. Gracz świetnie wyłożył piłkę na 16. metr do Galana. Hiszpan był jednak w trudnej sytuacji, co poskutkowało strzałem w trybuny.

Ostatecznie MSK Żylina ograła GKS Katowice 2:1, dzięki czemu jest bliżej 3. rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Rewanż przy Nowej Bukowej odbędzie się w czwartek 30 lipca (godz. 20:30).

Statystyki meczu Zilina 2 - 1 GKS Katowice Posiadanie piłki 42% 58% Strzały 13 7 Strzały celne 4 2 Strzały niecelne 5 2 Strzały zablokowane 4 3 Ataki 73 98

Trener GKS-u Katowice, Rafał Górak Piotr Matusewicz East News

Borja Galan - GKS Katowice Grzegorz Wajda/REPORTER East News





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