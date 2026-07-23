Historyczny mecz GKS-u, świetny początek. Potem kontrowersje. Trzy gole na Słowacji

Paweł Nowak

Paweł Nowak

Po 23 latach nieobecności GKS Katowice powrócił do rywalizacji na europejskich salonach. W 2. rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji rywalem okazała się MSK Żylina. Ekipa ze Słowacji na własnym obiekcie dała się zaskoczyć już w 6. minucie, lecz z czasem przejmowała kontrolę nad meczem. Przełomem był kontrowersyjny karny, którego wykorzystał Miroslav Kacer. Finalnie gospodarze zwyciężyli 2:1 i po pierwszym meczu są bliżej kolejnej rundy.

Liga Konferencji: MSK Żylina ograła GKS Katowice 2:1
Mecz MSK Żylina - GKS KatowiceIMAGO/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Po walce do ostatniej minuty i trafieniu w doliczonym czasie gry w spotkaniu z Pogonią Szczecin na wagę remisu GKS Katowice zapewnił sobie 5. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2025/2026. To oznaczało, że ekipa Rafała Góraka będzie miała okazję grać w eliminacjach do europejskich pucharów, a dokładniej w Lidze Konferencji.

W 2. rundzie kwalifikacji los przydzielił polskiemu klubowi MKS Żylinę, czyli zespół ze Słowacji. I w pierwszym spotkaniu na europejskiej scenie po 23 latach rozpoczął "z wysokiego c". Już w 6. minucie doskonałą wrzutką z rzutu rożnego popisał się Bartosz Nowak. Sprzed nosa próbującego piąstkowania Jakuba Badzgona strącił Lukas Klemenz, który głową wpakował piłkę do siatki. Było 1:0.

Trafienie "Gieksy" było jednak motorem napędowym dla rywali. Następne minuty należały do gospodarzy, którzy z każdą kolejną minutą poczynali sobie na murawie coraz śmielej. Po składnej akcji oko w oko z Gabrielem Kobylakiem stanął Kristian Bari. Skrzydłowy, zamiast strzelić gola - uderzył wprost w interweniującego golkipera. Swoich sił próbował również Frantisek Kosa.

Zobacz również:

Raków Częstochowa - Valletta
Liga Konferencji

Zaczęło się od sensacji w Częstochowie. Cztery gole i rzut karny w meczu Rakowa

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski

Do przełomu doszło w 28. minucie. Po niemałym zamieszaniem na stopę rywala w polu karnym ekipy z Katowic nadepnął Alan Czerwiński. Efekt? Arbiter od razu odgwizdał "jedenastkę". Do niej podszedł Miroslav Kacer. 30-latek zachował zimną krew i uderzył w prawo. Piłka odbiła się od słupka i trafiła do bramki - 1:1.

Co gorsza, przedstawiciele PKO BP Ekstraklasy całkowicie przestali zagrażać bramce Żyliny. Poza grą byli Ilja Szkurin, Marcel Wędrychowski oraz Bartosz Nowak. Gospodarze natomiast dalej naciskali. W 41. minucie groźny strzał oddał Patrik Ilko. Na całe szczęście pomylił się, a futbolówka przeleciała tuż obok słupka. Po pierwszej połowie tablica wyników wskazywała 1:1.

GKS otrzymał "cios", próby wyrównania na nic. Słowacy świętują

Niestety dla podopiecznych Rafała Góraka druga część spotkania rozpoczęła się możliwie najgorszej. Sporo miejsca przed polem karnym miał wspomniany Kosa. Jego strzał został obroniony przez Kobylaka, lecz piłka trafiła wprost pod nogi wbiegającego Timoteja Hranicę. I ten na niemal pustą bramkę trafił dając Żylinie prowadzenie. Od 47. minuty tablica wyników wskazywała 2:1 dla gospodarzy. Szczęścia próbował w międzyczasie Kacer.

GKS okazji do wyrównania miał jak na lekarstwo. W 62. minucie z rzutu wolnego Badzgona postraszył Nowak. Golkiper Żyliny był na posterunku i wybił piłkę. Polska ekipa zdawała się grać bardzo bezpiecznie. Często budowała atak pozycyjny, by finalnie grać długim podaniem.

Zobacz również:

Robert Lewandowski i Harry Kane
La Liga

Cios w Barcelonę. Chcieli powtórzyć "numer" z Lewandowskim. Droga zamknięta

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej

Pod koniec spotkania popularna "Gieksa" przejęła kontrolę nad spotkaniem. Żylina głównie biegała za piłką i próbowała ją odebrać. Konkretów brakowało. W 84. minucie w polu karnym rywali zrobiło się gorąco. Po lewej stronie sporo miejsca miał Bartosz Wolski. Gracz świetnie wyłożył piłkę na 16. metr do Galana. Hiszpan był jednak w trudnej sytuacji, co poskutkowało strzałem w trybuny.

Ostatecznie MSK Żylina ograła GKS Katowice 2:1, dzięki czemu jest bliżej 3. rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Rewanż przy Nowej Bukowej odbędzie się w czwartek 30 lipca (godz. 20:30).

Liga Konferencji - Kwal.
2 kolejka
23.07.2026
20:30
Zakończony
Miroslav Káčer
29' (k.)
Timotej Hranica
47'
Lukas Klemenz
6'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Zilina
GKS Katowice
Rezerwowi

Statystyki meczu

Zilina
2 - 1
GKS Katowice
Posiadanie piłki
42%
58%
Strzały
13
7
Strzały celne
4
2
Strzały niecelne
5
2
Strzały zablokowane
4
3
Ataki
73
98

Zobacz również:

Flaga rosyjska na trybunach podczas meczu w Lublinie
Liga Europy

Skandal w Lublinie. Kibice z rosyjską flagą. Służby użyły gazu

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
Mężczyzna w czarnej kurtce i czapce z daszkiem stoi przy linii bocznej boiska piłkarskiego, za jego plecami ławka rezerwowych oraz trybuny pełne kibiców.
Trener GKS-u Katowice, Rafał GórakPiotr Matusewicz East News
Piłkarz w żółtej koszulce podczas meczu, z wyrazem frustracji na twarzy, sfotografowany z bliskiej odległości.
Borja Galan - GKS KatowiceGrzegorz Wajda/REPORTER East News


Turcja odwróciła mecz z Kanadą. Vargas poprowadziła zespół do półfinału [WIDEO]Polsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja