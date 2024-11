Ulubieńcy Łukaszenki rozbici w Warszawie. Białoruscy fani... fetowali triumf Legii

Jak informuje dziennikarz Radia Zet Mateusz Ligęza białoruscy fani również... cieszyli się po licznych golach Legii , za każdym razem, gdy futbolówka wpadała do bramki Dynama . Wszystko to zapewne dlatego, że "Biało-Niebiescy" to ulubieńcy wspominanego już wcześniej satrapy i są kojarzeni z wiadomym reżimem.

Liga Konferencji. Z kim jeszcze zagra Legia Warszawa?

Klub z Warszawy w LK rozegra do końca roku jeszcze trzy spotkania - z cypryjską Omonią Nikozja, szwajcarskim FC Lugano i szwedzkim Djurgaardens IF. By awansować bezpośrednio do 1/8 finału rozgrywek "Wojskowi" muszą znaleźć się na jednym z ośmiu czołowych miejsc tabeli fazy ligowej.