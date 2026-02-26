Historyczna szansa Polski. Liga Mistrzów na wyciągnięcie ręki

To był nadspodziewanie dobry wieczór dla polskich klubów w europejskich pucharach. Co prawda mógł być fantastyczny, ale Jagiellonia nie zdołała awansować do 1/8 finału Ligi Konferencji. Białostoczanie po pierwszym meczu byli w beznadziejnej sytuacji, bo przegrali u siebie z Fiorentiną 0:3. We Włoszech zdołali jednak odrobić straty, ale w dogrywce już nie dali rady i ostatecznie wygrali, ale tylko 4:2 i pożegnali się z rozgrywkami.

Swoje zadanie wykonał Lech Poznań. Mistrzowie Polski w pierwszym meczu wygrali na wyjeździe z KuPS 2:0, a w drugim przypieczętowali awans kolejną wygraną - tym razem 1:0.

To oznacza, że polskie kluby do rankingu krajowego UEFA zgarnęły punkty za dwie wygrane oraz jeden awans i w rankingu krajowym UEFA mają 46,250 punktów. Gorzej zapunktowały zespoły z państw, które gonimy, czyli Grecji i Czech. Co prawda Sigma Ołomuniec wygrała w Lozanie 2:1 i awansowała, ale Viktoria Pilzno przegrała po karnych z Panathinaikosem Ateny 1:2 i pożegnała się z rozgrywkami. Gorzej poradził sobie inny grecki klub - PAOK Saloniki, który przegrał drugie spotkanie z Celtą Vigo i żegna się z europejskimi pucharami.

Polacy zmniejszają straty w rankingu krajowym UEFA

Te wyniki sprawiły, że Polska zmniejszyła stratę do 11. w rankingu Greków z 1,387 do 0,862 punktu, a do 10. Czechów z 2,5 punktu do 2,075 punktu! Polacy walczą, by po sezonie zająć w tym zestawieniu 10. miejsce, bo ta pozycja dałaby mistrzowi Polski bezpośredni awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów w sezonie 2027/2028!

W europejskich pucharach z polskich zespołów grają jeszcze Lech oraz Raków Częstochowa (oba Liga Konferencji), z greckich Panathinaikos Ateny (Liga Europy) i AEK Ateny (Liga Konferencji), a z czeskich Sparta Praga i Sigma Ołomuniec (oba w Lidze Konferencji).

