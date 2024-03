Piłka nożna ma to do siebie, że potrafi skutecznie uczyć wiary w sukces do samego końca - o tym, że się to opłaca, przekonali się zawodnicy i kibice Olympiakosu Pireus, którzy po pierwszej odsłonie rywalizacji w 1/8 finału Ligi Konferencji Europy mieli prawo być wręcz przybici.