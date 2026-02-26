Heroiczny bój Jagiellonii w Lidze Konferencji, tak zareagowali Włosi. "Strach", "masochizm"

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

W czwartkowy wieczór doszło do niebywałego wręcz widowiska na florenckim Stadio Artemio Franchi - będąca już w zasadzie jedną nogą w kolejnej fazie Ligi Konferencji Fiorentina napotkała na szalony opór Jagiellonii Białystok, która omal nie doprowadziła do rozstrzygnięcia losów rywalizacji w rzutach karnych. Ostatecznie ekipa z Podlasia wygrała 4:2, ale odniosła porażkę 4:5 w dwumeczu, pozostawiając po sobie jednak piorunujące wrażenie. Starcie nie umknęło naturalnie uwadze włoskich mediów - oto, jak zareagowały.

Z lewej strony piłkarz w żółto-czerwonym stroju cieszy się po zdobyciu gola, z prawej strony dwóch zawodników w fioletowych koszulkach wyraża rozczarowanie, trzymając ręce na głowie.
Liga Konferencji: Jagiellonia Białystok mimo porażki z Fiorentiną w dwumeczu zostawiła po sobie wyjątkowe wrażeniearco Bucco/LaPresse via ZUMA Press - KAMIL SWIRYDOWICZ / CYFRASPORT/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Fiorentina w pierwszym spotkaniu fazy play-off Ligi Konferencji rozbiła Jagiellonię Białystok 3:0 i wydawało się, że jest już niemalże pewna awansu do 1/8 finału europejskich rozgrywek. "Jaga" jednak wcale nie miała zamiaru się łatwo poddać.

W rozgrywanym w Toskanii rewanżu rozbłysnęła gwiazda Bartosza Mazurka - 19-latek w ciągu niespełna 50 minut współzawodnictwa skompletował hat-tricka i tym samym sprawił, że kwestia przedostania się do następnego etapu LK otworzyła się przed "Dumą Podlasia na nowo.

Ostatecznie doszło do dogrywki, w której jednak "I Viola" zdobyli dwie bramki, a podopieczni Adriana Siemieńca odpowiedzieli tylko raz. Efekt był taki, że mimo wygranej JB 4:2, w dwumeczu to Fiorentina zatriumfowała 5:4.

Niemniej takie rozstrzygnięcie w wykonaniu "Fioletowych" nie mogło umknąć uwadze mediów z Italii. Te szeroko komentowały wydarzenia ze Stadio Artemio Franchi i długie balansowanie Florentczyków na swoistej krawędzi.

Liga Konferencji. "Awans z dreszczykiem". Włosi pod wrażeniem wydarzeń z Florencji

"Jagiellonia zdecydowanie wygrywa z Fiorentiną: Fagioli i Kean ratują Vanoliego w dogrywce" - napisał dziennik "Tuttosport", nazywający porażkę włoskiej ekipy "dramatyczną". Zdanie to wprost zasugerowało, że awans Florentczyków odsunął widmo zwolnienia sprzed oczu ich trenera.

"Strach i awans" - napisała w tytule swego artykułu korespondentka "La Gazzetta dello Sport" Fabiana Della Valle. "Zespół Vanoliego poddał się i cierpiał przez prawie cały mecz, ale w ostatnich minutach dzięki wysokiej jakości swoich najlepszych zawodników znalazł w sobie energię, by odwrócić losy meczu" - napisała autorka, która przy okazji określiła Mazurka mianem "niepowstrzymanego".

"Fiorentina awansuje z dreszczykiem emocji" - napisano z kolei na stronie "Corriere dello Sport". "Masochistyczna Fiorentina ryzykowała szokujące odpadnięcie, ale udało jej się zapewnić sobie miejsce w 1/8 finału Ligi Konferencji, mimo zbytecznych emocji" - napisano.

Jagiellonia Białystok nie składa broni. Jej celem pozostaje mistrzostwo Polski

Jagiellonia tym samym, mimo prawdziwego thrillera, żegna się z europejskimi pucharami w bieżącym sezonie. Przed "Żółto-Czerwonymi" jednak wciąż walka o mistrzostwo kraju - na ten moment pozostają oni liderami tabeli PKO BP Ekstraklasy z dorobkiem 37 pkt na koncie i jednym spotkaniu zaległym względem większości stawki.

Młody mężczyzna w żółto-czerwonym stroju sportowym wyraża intensywne emocje po zdobyciu bramki na stadionie, w tle rozmyci kibice oraz inny zawodnik.
Bartosz MazurekGrzegorz WajdaEast News
Piłkarz w żółto-czerwonej koszulce drużyny Jagiellonia Białystok stoi na murawie boiska podczas meczu piłki nożnej, w tle widoczni są inni zawodnicy i rozmyta publiczność na trybunach.
Afimico PululuMichal Janek/REPORTEREast News
Mężczyzna ubrany w czarną kurtkę sportową z kapturem stoi na tle stadionu piłkarskiego, wokół niego widoczni są inni ludzie, trybuny oraz elementy infrastruktury boiska.
Adrian SiemieniecMichal JanekEast News
