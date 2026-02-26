Hat-trick Polaka w Lidze Konferencji. Cud w Toskanii, Włosi zadrżeli

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Jagiellonia Białystok po pierwszym meczu fazy play-off Ligi Konferencji znalazła się pod ścianą, przegrywając z Fiorentiną na Podlasiu 0:3. W rewanżu jednak doszło do niebywałego zwrotu akcji - w niespełna 50 minut "Jaga" wyrównała stan rywalizacji, a wszystko dzięki Bartoszowi Mazurkowi, który odnotował hat-tricka. Jego kapitalna gra wlała nową nadzieję w serca kibiców ekstraklasowej ekipy i choć ostatecznie "Jaga" nie zdołała awansować, to popis nastolatka zasługiwał na gromkie brawa.

Młody mężczyzna w żółto-czerwonym stroju sportowym wyraża intensywne emocje po zdobyciu bramki na stadionie, w tle rozmyci kibice oraz inny zawodnik.
Bartosz MazurekGrzegorz WajdaEast News

Jagiellonia Białystok przeszła przez fazę ligową Ligi Konferencji z dwoma zwycięstwami, trzema remisami i jedną porażką na koncie, co dało jej 17. miejsce w tabeli - i tym samym "Duma Podlasia" musiała podejść do fazy play-off LK, nazywanej też czasem 1/16 finału tych rozgrywek.

W niej los postawił przed "Jagą" niełatwego przeciwnika - włoską Fiorentinę, która w pierwszej odsłonie rywalizacji wygrała na polskiej ziemi 3:0. Sytuacja dla "Jagi" wydawała się beznadziejna, ale... w rewanżu do akcji wkroczył Bartosz Mazurek.

Baraże już za rogiem. Nadeszły wieści dla Jana Urbana. Chodzi o filar reprezentacji

Bartosz Mazurek bohaterem Jagiellonii. Trzy gole młodego piłkarza w Lidze Konferencji

19-latek wcześniej zaliczył w barwach seniorskiego zespołu Jagiellonii zaledwie jedno trafienie - kiedy jednak rozkręcił się on na boisku w Toskanii, to już na całego - i 26 lutego odnotował widowiskowy hat-trick.

Wielkie strzelanie zaczęło się w 23. minucie - wówczas Mazurek wykorzystał przytomne podanie Afimico Pululu, uderzył mocno i poszedł za piłką po interwencji Luki Lezzeriniego, dobijając futbolówkę z najbliższej odległości:

Potem młody gracz podwyższył prowadzenie gości tuż przed przerwą - kopnął piłkę płasko będąc w samym rogu "szesnastki", po czym doszło do rykoszetu, który kompletnie zmylił golkipera:

W przerwie w szeregach Fiorentiny doszło do nietypowej zmiany - Lezzeriniego zastąpił David de Gea i trudno powiedzieć, czy był to wynik urazu bramkarza, czy może trener Paolo Vanoli po prostu stracił już w tym meczu zaufanie do dotychczasowej "jedynki". Niemniej Hiszpan po wejściu z ławki również skapitulował po strzale Mazurka:

Wielki powrót w Barcelonie, wszystko już jasne. Lewandowski i spółka na to czekali

Koniec końców potyczka zakończyła się triumfem "I Viola" 4:2 i ich zwycięstwem 5:4 w dwumeczu, ale popis, jaki dał Mazurek, już na zawsze zapisany będzie złotymi zgłoskami w dziejach występów polskich klubów w europejskich pucharach.

Jagiellonia Białystok jedną z czterech polskich drużyn w bieżącej edycji Ligi Konferencji

W bieżącej edycji Ligi Konferencji udział wzięły w ogólnym rozrachunku cztery polskie zespoły - oprócz Jagiellonii mowa tu o Legii Warszawa, Lechu Poznań i Rakowie Częstochowa.

"Wojskowi" odpadli po fazie ligowej, z kolei "Kolejorz", podobnie jak "Jaga" musiał wziąć udział w fazie play-off. Pewna bezpośredniego awansu do 1/8 finału była tylko drużyna spod Jasnej Góry - Raków zajął drugie miejsce w tabeli pierwszego etapu LK.

Zobacz również:

Bartosz Mazurek
Liga Konferencji

Historyczny mecz Jagiellonii we Florencji. Remontada wisiała na włosku. Sześć goli

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski
Biała kula z logo UEFA Conference League umieszczona w przezroczystym naczyniu, obok znajduje się druga, przezroczysta kula. Główna kula jest wyraźnie oznakowana i wskazuje na związek z rozgrywkami piłkarskimi.
Liga KonferencjiVALENTIN FLAURAUDAFP
Piłka nożna leżąca na środku zielonego boiska na tle pustych trybun stadionu.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)AFP
Czerwono-żółta chorągiewka narożna na zielonym boisku piłkarskim, trybuny na tle nieba i wzgórz, stadion pusty, dobrze zadbana murawa.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)STRINGERAFP
Konferencja prasowa Lecha Poznań przed rewanżowym meczem z KuPS Kuopio. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja