Hapoel - GKS Katowice w el. Ligi Konferencji. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA]

Mecz Hapoel Tel Awiw - GKS Katowice w ramach III rundy eliminacji Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj 6 sierpnia o godzinie 20:00 na DVTK Stadion w Miszkolcu. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale TVP Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport i w aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Hapoel Tel Awiw - GKS Katowice. Ciężka walka obu zespołów o III rundę eliminacji Ligi Konferencji

GKS Katowice w znakomitym stylu wyeliminował MSK Zilina w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Choć pierwszy mecz przegrał 1:2, to w drugim zwyciężył 3:1, nie pozostawiając złudzeń rywalom. Widać, że rywalizacja ze Słowakami napędziła "Gieksę", która w miniony weekend znów wygrała 3:1, tyle że tym razem z Radomiakiem Radom.

Przeciwnikiem GKS-u w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji będzie Hapoel Tel Awiw, czyli silniejszy rywal od Ziliny. Izraelczycy stoczyli ciężki bój z Łudogorcem Razgrad w II rundzie, ale po zwycięstwie 2:0 i remisie 2:2 zdołali awansować. Hapoel w przeciwieństwie do Katowiczan nie rozpoczął jeszcze sezonu ligowego, a poprzedni, jako beniaminek, zakończył na czwartym miejscu.

Hapoel zdaje się nieznacznym faworytem tej rywalizacji, ale GKS pokazał już, że potrafi poradzić sobie z grą w Europie, a dwa zwycięstwa 3:1 z rzędu z pewnością dobrze oddziałują na nastroje w drużynie. O ile w dzisiejszym meczu, który ze względu na konflikt izraelsko-palestyński zostanie rozegrany w węgierskim Miszkolcu, "Gieksie" będzie ciężko o zwycięstwo, o tyle wywalczenie choćby remisu lub zachowanie niewielkiej straty bramkowej, da podstawy do tego, by myśleć o powtórzeniu scenariusza z rywalizacji z MSK Zilina.

Hapoel - Tel Awiw GKS Katowice. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Hapoel Tel Awiw - GKS Katowice w ramach III rundy eliminacji Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj 6 sierpnia o godzinie 20:00 na DVTK Stadion w Miszkolcu. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale TVP Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport i w aplikacji mobilnej.

Drużyna GKS-u Katowice w sezonie 2026/2027 Jarek Praszkiewicz PAP

Kadr z meczu GKS Katowice - Radomiak Radom PAP/Art Service PAP



