Haniebne sceny na meczu Rakowa. Gortat nie mógł milczeć

W czwartkowy wieczór fani polskiego futbolu nie mogli narzekać na brak wrażeń. W europejskich pucharach bowiem kolejne mecze rozegrały Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok oraz Legia Warszawa. Pierwsze dwa kluby odniosły sukces i awansowały do kolejnego etapu rywalizacji w ramach Ligi Konferencji, warszawska drużyna jednak nie miała tyle szczęścia i mimo triumfu nad AEK Larnaka 2:1 "Legioniści" odpadli w dwumeczu z Cypryjczykami (3:5) z Ligi Europy.

Roman Kosecki nie gryzł się w język. Ostre słowa o Legii Warszawa. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Skandaliczne zachowanie kibiców rywali Rakowa Częstochowa. Marcin Gortat grzmi

Sukcesy Rakowa i Jagielloni przyćmił jednak skandal, który miał miejsce podczas meczu ekipy z Częstochowy z Maccabi Hajfa. Podczas spotkania kibice izraelskiej drużyny rozłożyli na trybunach haniebny transparent. "Mordercy od 1939 roku" - widniało na banerze, który nawiązywał do okresu II wojny światowej i holokaustu, za który zdaniem Izraelczyków odpowiedzialny był polski narów. Na transparencie się jednak nie skończyło. Jeden z obecnych na stadionie kibiców Maccabi odegrał bowiem obsceniczną inscenizację, podczas której zbezcześcił polską flagę.

Na reakcję z Polski nie trzeba było długo czekać. Haniebne zachowanie kibiców rywali Rakowa ostro skrytykowali m.in. Karol Nawrocki oraz Władysław Kosiniak-Kamysz. Głos zabrał także minister sportu Jakub Rutnicki, który wystosował apel do prezydenta UEFA, aby ten wyciągnął odpowiednie konsekwencje wobec izraelskiego klubu.

Skandal w piłkarskim środowisku skomentowały także znane nazwiska z innych dyscyplin sportowych. W mocnych słowach zachowanie kibiców Maccabi Hajfa podsumował Marcin Najman. Fighter wbił przy okazji szpilę Izraelczykom. Swoje trzy grosze w tym temacie wtrącił także Marcin Gortat.

"Wielki skandal. Cisną się bardzo mocne słowa których tutaj nie można zamieścić" - podsumował krótko legendarny polski koszykarz na platformie X.

Rozwiń

Skandaliczny transparent na meczu Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa Waldemar Deska PAP

Marcin Gortat Aliaksandr Valodzin East News

Marcin Gortat AKPA AKPA