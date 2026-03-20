Hajto nie wytrzymał po meczu Lecha. Jemu oberwało się najmocniej. "Nie wymagam"

Maciej Brzeziński

Lech Poznań pokonał Szachtar Donieck 2:1, ale pożegnał się z Ligą Konferencji na etapie 1/8 finału. Poznaniacy mają czego żałować, bo w pierwszej połowie zdominowali ukraiński zespół. Po meczu Tomasz Hajto nie zostawił suchej nitki na niektórych piłkarzach mistrza Polski. Szczególnie mocno oberwało się dwóm obrońcom.

Tomasz Hajto skrytykował piłkarzy Lecha po meczu z Szachtarem Donieck

Lech Poznań przed rewanżem z Szachtarem Donieck był w trudnym położeniu. Podopieczni Nielsa Frederiksena przegrali pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Konferencji 1:3. Tymczasem rewanżowe starcie w Krakowie pokazało, że mogą odwrócić losy dwumeczu. Kolejorz do przerwy prowadził 2:0 po golach Mikaela Ishaka. W drugiej połowie goście spuścili nieco z tonu, a na dodatek piłkę do własnej bramki wpakował Joao Moutinho. Tym samym Lech wygrał 2:1, ale odpadł z dalszej rywalizacji.

- Byliśmy lepszym zespołem i uważam, że mogliśmy wygrać wyżej niż 2:1. Szachtar zdobył szczęśliwego gola, po dwóch rykoszetach, ale ostatecznie to my mieliśmy zdecydowanie więcej sytuacji. Jesteśmy rozczarowani, że nie awansowaliśmy do kolejnej rundy i nie będziemy kontynuować swojej przygody w Lidze Konferencji - mówił po meczu trener Kolejorza.

    Hajto nie wytrzymał po meczu Szachtar - Lech. Mocne słowa

    Piłkarze Lecha zagrali dobry mecz, ale po spotkaniu w język nie gryzł się Tomasz Hajto, który wyraził swoje opinie w pomeczowym studiu. - Mecz pokazał, że jeśli grasz mądrze taktycznie i jesteś agresywny to możesz wygrać. Szachtar w pierwszej połowie został całkowicie zdominowany. Lech grał w pierwszej połowie rewelacyjnie - rozpoczął spokojnie swój wywód na antenie Polsatu Sport.

    Później nie było już tak kolorowo. - Nam brakuje konsekwencji, a w drugiej połowie się rzucamy. Jak widzisz po 10 minutach, że nie udało ci się strzelić na 3:0 to cofnij się i czekaj na dogrywkę albo kontratak. W niskim pressingu dłużej siłę utrzymasz niż jak będziesz szedł na wymianę ciosów - przyznał.

    Hajto jest przekonany, że Lecha było stać na to, aby doprowadzić do dogrywki albo rzutów karnych. - Jeśli w karnych odpadniesz to można powiedzieć, że nie ma się do nikogo pretensji, bo to loteria - stwierdził i porównał Lecha do Jagiellonii Białystok, która w 1/16 finału rozgrywek odpadła z Fiorentiną.

    Robisz dokładnie to, co Jagiellonia. Odrabiasz straty i myślisz, że pójdziesz za ciosem i strzelisz kolejne gole. No nie. Tak się nie da grać w pucharach z zespołem, który ma solidnych zawodników
    dodał Hajto na antenie Polsatu Sport.

    Ekspert Polsatu zwrócił szczególną uwagę na dwóch piłkarzy Lecha: Joela Pereirę, który na boisku pojawił się w drugiej połowie, zastępując Roberta Gumnego, oraz Antonio Milicia. - Bramka padła ze strony na która wszedł Pereira. On słabo broni i źle się ustawia. To zawodnik ofensywny, a w defensywie gra słabo. Dlatego Gumny był w pierwszym składzie, bo lepiej broni - ocenił.

    Z kolei do Milicia miał pretensje o zachowanie w końcówce spotkania. - Nie powinien rzucać autu. Nie wymagam, by dokładnie kopał nogami, ale rękami jest dużo łatwiej. W 95. minucie bierze piłkę i rzuca na klatkę zawodnika Szachtara - grzmiał Hajto i dodał: - Jakbym był nawet nie trenerem, a piłkarzem, to bym mu założył "Nelsona" jeszcze na murawie - wypalił. Nelson to zapaśniczy chwyt klamrowy, który używany jest w MMA do obezwładnienia przeciwnika.

