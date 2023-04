Gwiazdor rywala Lecha musiał nagle skończyć grę. Miał niepokojące objawy

Lech - Fiorentina. Gol i przedwczesne zejście Nicolasa Gonzaleza

Trener Fiorentiny bardzo komplementował asa z Argentyny, jak zresztą cały swój zespół: - Gonzalez zrobił to, co obiecywał dzień przed meczem. Mówił głośno, że postara się, by to był jego bardzo dobry mecz i dotrzymał słowa, strzelił gola, żałuję, że musiałem go zdjąć. Ale i Ikone spisał się dobrze, Brekalo miał doskonałe sytuacje, mógł rozwiązać je trochę lepiej, ale i tak to był dobry mecz w jego wykonaniu. Ważne dla nas jest to, że mamy trzy gole przewagi. Postaramy się utrzymać ją w rewanżu. Cieszy mnie świadomość drużyny, która wie, jak reagować na stratę bramki. Jestem zadowolony z tego, co pokazaliśmy po golu Lecha na 1-1. Druga połowa była doskonała w naszym wykonaniu - chwalił podopiecznych Vincenzo Italiano.