Gwiazdor Lecha przemówił ws. przyszłości. Takie wyznanie tuż przed rewanżem w LK

W poprzednim sezonie Lech Poznań sięgnął po upragnione mistrzostwo Polski. Tegoroczna kampania póki co również układa się po myśli poznańskiej ekipy. Po 22 ligowych meczach "Kolejorz" zajmuje bowiem 3. miejsce, tracąc 2 "oczka" do liderującejJagiellonii Białystok, która ma jeden zaległy mecz względem opisywanej ekipy.

W ostatnim czasie Lech zaliczył dobrą passę 4 wygranych spotkań z rzędu. Były to między innymi ligowe zwycięstwa nad: Górnikiem Zabrze (1:0), Piastem Gliwice (3:0) oraz Koroną Kielce (2:1). Najważniejszy był jednak triumf, odniesiony w starciu z fińską drużyną Kuopion Palloseura. Znacznie przybliżył on bowiem "Kolejorz" do upragnionego awansu do 1/8 finału tegorocznej edycji Ligi Konferencji.

Jednym z głównych kreatorów sukcesu Lecha jest oczywiście Mikael Ishak. Szwedzki napastnik, który pełni jednocześnie rolę kapitana drużyny, jest w tym sezonie prawdziwym "goleadorem". W 34 rozegranych spotkaniach zdobył on aż 23 bramki. Do tego fenomenalnego dorobku dołożył również 7 asyst. To daje mu bezapelacyjne miano najważniejszego fundamentu poznańskiej ekipy.

Ishak szczerze o przyszłości w Lechu. Kibice mogą odetchnąć z ulgą

Obecna umowa Szweda obowiązuje do czerwca 2027 roku co oznacza, że wygaśnie ona wraz z zakończeniem kolejnego sezonu. Sam Ishak ma natomiast 32-lata, a więc jest na dość zaawansowanym etapie swojej zawodowej kariery. Z tego też powodu dziennikarz portalu "Piłka Nożna" Konrad Witkowski postanowił zapytać napastnika "Kolejorza" o kwestie przyszłości. Piłkarz udzielił natomiast bardzo konkretnej odpowiedzi.

"Jednym z powodów, dla których niezmiennie cieszę się występami w Lechu, jest fakt, że robię to, aby pomagać klubowi - nie gram dla nowej umowy czy dla transferu. To podejście częściowo uwalnia mnie od presji. [...]. Jestem świadomy, że podstawą są występy na boisku. Mój kontrakt wygasa latem 2027. Jeśli nadal będę wywiązywać się z obowiązków, będę czuć się dobrze fizycznie i dostanę propozycję, rozważę ją w pierwszej kolejności. Lech zawsze będzie mieć pierwszeństwo. Jednak w przypadku gdy klub uzna, że już nie spełniam oczekiwań, nie porzucę futbolu, bo podoba mi się w Poznaniu. To żadna tajemnica, że czujemy się tutaj [z rodziną red.] bardzo dobrze. Dlatego niczego nie wykluczam" - mówił Mikael Ishak.

Słowa gwiazdora z pewnością wlały w serca kibiców poznańskiego zespołu ogromną falę spokoju. Póki co bowiem Ishak zdecydowanie spełnia pokładane w nim nadzieje. To w dużej mierze dzięki jego formie Lech osiąga zadowalające rezultaty na arenie międzynarodowej. W 7 spotkaniach Ligi Konferencji Szwed zdobył bowiem 5 goli oraz zaliczył 1 asystę. Ishak jest zawodnikiem, który na boisku daje z siebie absolutne sto procent, czym przez lata zyskał ogromny szacunek oraz sympatię kibiców "Kolejorza".

