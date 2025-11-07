Mecz Rayo Vallecano - Lech Poznań był bardzo interesujący. Do przerwy mistrzowie Polski prowadzili 2:0 po golach Luisa Palmy i Antoniego Kozubala. Gospodarze po przerwie ruszyli do odrabiania strat i w doliczonym czasie gry strzelili gola na wagę zwycięstwa (3:2). Hiszpańskie media napisały wprost, że była to "brutalna remontada". Lech był chwalony głównie za grę w pierwszej połowie. Po zmianie stron gry defensywa mistrzów Polski się kompletnie posypała.

Co się dzieje ze Skrzypczakiem? Hajto wypalił wprost

Wielu ekspertów nie zostawiło suchej nitki na Nielsie Frederiksenie i jego podopiecznych. Tomasz Hajto w studio Polsatu Sport za cel obrał sobie Joela Pereirę i Mateusza Skrzypczaka, czyli dwóch defensorów, którzy mieli dużo wspólnego ze straconymi przez Kolejorza bramkami.

Ja nie wiem, czy ten Pereira to bardziej prawy napastnik? Bo bronić kompletnie nie umie. Co z tego, że zrobił asystę, jak zawinił przy trzech bramkach razem ze Skrzypczakiem? Co z tego, że ładnie biega. Obrońca jest od tego, żeby przede wszystkim bronić, tak się nawet nazywa

Hajto w mocnych słowach ocenił także postawę Skrzypczaka, który jeszcze kilka miesięcy temu był najlepszym obrońcą PKO BP Ekstraklasy, ale po powrocie do Lecha obniżył loty. - To, co dzieje się ze Skrzypczakiem po odejściu z Jagiellonii, to naprawdę ręce padają. To cień zawodnika, którego chwaliłem i polecałem do pierwszej reprezentacji. Najwyraźniej nie radzi sobie z presją w Lechu. Źle się ustawia, jest pogubiony, wychodzą jego wszystkie mankamenty - dodał.

Ostry atak na trenera Lecha. "To wstyd"

Po meczu oberwało się nie tylko piłkarzom Lecha, ale także trenerowi. Mocno skrytykował go Artur Wichniarek. - To wstyd, że trener nie widzi kolejnego beznadziejnego występu Agnero. I on nie pada ofiarą trenera, tylko młody chłopak z Lecha. Zmiana Lismana wpłynęła negatywnie na już źle wyglądającego Lecha - przyznał w "Kanale Sportowym".

Lech Poznań na półmetku fazy ligowej Ligi Konferencji jest w bardzo trudnej sytuacji. Poznaniacy zajmują 23. miejsce z dorobkiem zaledwie trzech "oczek".

Rayo Vallecano - Lech Poznań. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Trener Lecha Poznań, Niels Frederiksen, podczas meczu z Crveną Zvezdą Monika Wantoła INTERIA.PL

Luis Palma i Pathe Ciss JUANJO MARTIN PAP/EPA

Lech Poznań przegrał z mistrzem Gibraltaru Michal Dubiel AFP