Na jego mediach społecznościowych wylała się fala okropności. Do tego stopnia, że piłkarz wyłączył komentarze. Dla frustratów nie miało znaczenia, że to młodziutki bramkarz i przyszłość Pogoni, który dopiero rozpoczyna swą karierę. Został wrzucony na bardzo głęboką wodę, by w tak trudnym meczu zastąpił kontuzjowanego Dante Stipicę .

Skala hejtu była porażająca dla wielu w Polsce, zwłaszcza że młody bramkarz Pogoni Szczecin otrzymał masę ciosów od swoich własnych kibiców. Z czasem wiele osób związanych z polską piłką zaczęło wyrażać słowa otuchy i poparcia dla Bartosza Klebaniuka. Już w studiu transmitującej mecz szczecinian z Belgii stacji TVP Sport takie słowa można było zobaczyć. Z piękną odsieczą dla kolego w bramce pospieszył także Zlatan Alomerović , zawodnik Jagiellonii Białystok , a wcześniej Lechii Gdańsk i klubów niemieckich, takich jak Borussia Dortmund czy 1.FC Kaiserslautern . 32-letnie golkiper o ogromnym doświadczeniu zwrócił się do Bartosza Klebaniuka i tych, którzy go krytykują w nagranym filmie.

- My jako sportowcy robimy wszystko, aby nasz zespół i nasz występ były najlepsze - mówi na nagraniu Zlatan Alomerović. - Czasami jest tak, że masz po prostu słabszy dzień. I nie wychodzi. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Myślę, że taki hejt i takie anonimowe wpisy w social mediach, które niektórzy robią, są absolutnie niedopuszczalne. Akceptujemy krytykę, jesteśmy do krytykowania, jesteśmy do rozliczania, jesteśmy do oceny, ale są rzeczy, na które nie możemy pozwolić.