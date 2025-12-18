Godziny do meczu i nagle padł komunikat Legii. Wszystko się wyjaśniło
Legia Warszawa straciła jakiś czas temu szanse na awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji, niemniej do ostatniego starcia fazy ligowej LK - z Lincoln Red Imps - "Wojskowi" chcieli bez dwóch zdań podejść z chęcią godnego pożegnania się z rozgrywkami. Tymczasem na krótko przed pierwszym gwizdkiem gruchnął komunikat o mocnym osłabieniu stołecznej ekipy - z kadry wypadł Paweł Wszołek. Od razu podano powód tej sytuacji.
Legia Warszawa nie ma za sobą najlepszego czasu - jeszcze za kadencji trenera Edwarda Iordanescu jej forma pozostawiała wiele do życzenia, natomiast po zwolnieniu Rumuna sytuacja stała się już wręcz fatalna.
Pod wodzą tymczasowego szkoleniowca, Inakiego Astiza, "Wojskowi"... nie wygrali ani jednego spotkania, przeplatając porażki co najwyżej remisami. To zaowocowało m.in. sytuacją, w której klub z Łazienkowskiej jeszcze przed ostatnią kolejką fazy ligowej pożegnał się z Ligą Konferencji.
Niemniej "Legioniści" bez dwóch zdań chcieliby pożegnać się godnie z europejskimi rozgrywkami - czyli innymi słowy upragnionym od dłuższego czasu zwycięstwem. Okazja do tego nadarza się 18 grudnia, bo to właśnie na ten dzień zaplanowano potyczkę drużyny ze stolicy z mistrzem Gibraltaru, Lincoln Red Imps.
Legia Warszawa kończy granie w Lidze Konferencji. Bez Pawła Wszołka
Tuż przed pierwszym gwizdkiem ogłoszono - lekko zaskakujący, nawet patrząc na okoliczności - skład Legii, w którym uwagę przykuwa choćby postawienie na Gabriela Kobylaka w bramce. Od pierwszej minuty na boisku nie zabraknie też np. Jakuba Żewłakowa, za to w kadrze meczowej w ogóle nie uwzględniono Pawła Wszołka.
Wyjaśnienie dotyczące absencji obrońcy padło jednak od razu - jak przekazano, jego brak to wynik bliżej niesprecyzowanej infekcji. To bez dwóch zdań mocny cios dla "Wojskowych", bowiem Wszołek, jeśli tylko jest zdrowy, to najczęściej spędza na murawie pełne 90 minut.
W Legii Warszawa szykują się wielkie zmiany. "Oficjalka" ws. Papszuna zdaje się być blisko
Mecz z Lincoln Red Imps to ostatni występ Legii w tym roku - do rywalizacji w PKO BP Ekstraklasie powróci ona dopiero w lutym i wówczas już, jeśli nie nastąpi jakiś naprawdę absolutnie niespodziewany zwrot akcji, u steru drużyny powinien stać Marek Papszun. Jego debiutem w nowej roli będą zmagania z Koroną Kielce.
Tymczasem zapraszamy do śledzenia meczu Legia Warszawa - Lincoln Red Imps w Polsat Sport Extra 3 oraz w relacji tekstowej na żywo w Interii Sport: