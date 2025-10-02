Głośno o oprawie Legii, sceny w Warszawie. Tak Polacy "przywitali" rywali

Polskie kluby w komplecie - czyli w tym przypadku w czwórkę - zameldowały się w rozgrywkach fazy ligowej Ligi Konferencji w sezonie 2025/2026. 2 października wszystkie też zaczęły swoją walkę o punkty we wspomnianym współzawodnictwie.

Jako pierwsze w boju sprawdziły się Jagiellonia Białystok oraz Lech Poznań - "Duma Podlasia", mimo stawiania jej w roli zdecydowanego faworyta, pokonała dość skromnie, bo 1:0, maltańskich Hamrun Spartans.

Zupełnie inny był jednak obraz meczu "Kolejorza" z Rapidem Wiedeń - ekipa z Wielkopolski wręcz rozbiła oponentów, triumfując 4:1, a bohaterem zespołu został Luis Palma.

Legia zaczęła granie w Lidze Konferencji. Na trybunach pojawiła się imponująca oprawa

Niedługo potem, o godz. 21.00, na murawie zameldowały się jedenastki Rakowa Częstochowa i Legii Warszawa, które mierzył się odpowiednio z Universitateą Craiova oraz Samsunsporem. Kibice "Wojskowych" przy tym przygotowali naprawdę imponującą oprawę:

Przed pierwszym gwizdkiem na trybunach stadionu przy Łazienkowskiej pojawił się ogromny wizerunek orła, któremu towarzyszył zwięzły napis - "Pride of Poland", czyli "Duma Polski". Zdjęcia i nagrania związane z oprawą od razu poniosły się po sieci.

Legia Warszawa zagra jeszcze m.in. z Szachtarem Donieck i Spartą Praga

Legia w fazie ligowej Ligi Konferencji rozegra - po potyczce z Samsunsporem - jeszcze pięć starć. "Wojskowi" zmierzą się z Szachtarem Donieck, FK Celje, Spartą Praga, FC Noah, Lincoln Red Imps. Finał rozgrywek zaplanowano na 26 maja przyszłego roku, areną zmagań będzie wówczas Red Bull Arena w Lipsku.

