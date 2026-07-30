GKS Katowice - Zilina w el. Ligi Konferencji. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

GKS Katowice zagra dzisiaj z MSK Zilina w rewanżowym spotkaniu II rundy eliminacji Ligi Konferencji. "Gieksa" ma do odrobienia jednobramkową stratę z pierwszego meczu, co nie będzie łatwym zadaniem. O której godzinie GKS gra w eliminacjach Ligi Konferencji? Gdzie obejrzeć w TV mecz GKS Katowice - MSK Zilina? Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport

Piłkarz GKS Katowice w żółto-czarnym stroju podaje piłkę podczas meczu, w tle drugi zawodnik zespołu.
GKS Katowice musi odrobić stratę z pierwszego meczu w rewanżu z MSK ZilinaMICHAL STAWOWIAK / FOKUSMEDIA.COM.PLNewspix.pl

Mecz GKS Katowice - MSK Zilina w ramach II rundy eliminacji Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj 30 lipca o godzinie 20:30 na Arenie Katowice. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale TVP Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport i w aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

GKS przed zadaniem odrobienia straty w rewanżu z MSK Zilina

GKS Katowice przegrał 1:2 pierwsze spotkanie z MSK Zilina w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Zaczęło się dobrze, bo od strzelonej już w 6. minucie bramki Lukasa Klemenza, jednak to tylko napędziło Słowaków, którzy jeszcze przed przerwą wyszli na prowadzenie i do końcowego gwizdka już go nie oddali.

W miniony weekend oba zespoły rozegrały pierwsze w tym sezonie mecze ligowe. "Gieksa" uległa na wyjeździe 1:2 Wiśle Kraków, natomiast MSK zremisował aż 4:4 z FC Kosice. Faworytem w rewanżu także będą piłkarze z Żyliny, ale może atut własnego boiska wreszcie pozwoli przełamać ekipie Rafa Góraka serię dwóch porażek z rzędu?

GKS Katowice - Zilina. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz GKS Katowice - MSK Zilina w ramach II rundy eliminacji Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj 30 lipca o godzinie 20:30 na Arenie Katowice. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale TVP Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport i w aplikacji mobilnej.

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MSK Zilina pokonał GKS Katowice w pierwszym meczu II rundy el. Ligi KonferencjiMATEJ SAGANAFP


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