GKS Katowice - Zilina w el. Ligi Konferencji. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA]

Mecz GKS Katowice - MSK Zilina w ramach II rundy eliminacji Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj 30 lipca o godzinie 20:30 na Arenie Katowice. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale TVP Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport i w aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

GKS przed zadaniem odrobienia straty w rewanżu z MSK Zilina

GKS Katowice przegrał 1:2 pierwsze spotkanie z MSK Zilina w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Zaczęło się dobrze, bo od strzelonej już w 6. minucie bramki Lukasa Klemenza, jednak to tylko napędziło Słowaków, którzy jeszcze przed przerwą wyszli na prowadzenie i do końcowego gwizdka już go nie oddali.

W miniony weekend oba zespoły rozegrały pierwsze w tym sezonie mecze ligowe. "Gieksa" uległa na wyjeździe 1:2 Wiśle Kraków, natomiast MSK zremisował aż 4:4 z FC Kosice. Faworytem w rewanżu także będą piłkarze z Żyliny, ale może atut własnego boiska wreszcie pozwoli przełamać ekipie Rafa Góraka serię dwóch porażek z rzędu?

GKS Katowice - Zilina. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz GKS Katowice - MSK Zilina w ramach II rundy eliminacji Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj 30 lipca o godzinie 20:30 na Arenie Katowice. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale TVP Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport i w aplikacji mobilnej.

Trener Rafał Górak już 7 lat pracuje w GKS-ie Katowice. Przeżył już trzy awanse. Piotr Matusewicz East News

MSK Zilina pokonał GKS Katowice w pierwszym meczu II rundy el. Ligi Konferencji MATEJ SAGAN AFP





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