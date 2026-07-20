Liga Konferencji jest dla polskich klubów ulubionymi rozgrywkami. W poprzednim sezonie do fazy ligowej dostały się aż cztery polskie kluby, z czego trzy wywalczyły awans do fazy pucharowej. Gra w LK daje Polakom ogromny zastrzyk gotówki oraz bezcenne punkty w współczynniku klubowym UEFA.

Na start mamy dwa polskie kluby, które rozpoczynają od drugiej rundy eliminacji. Dla Rakowa Częstochowa jest to kolejny start w Europie. Inaczej wygląda sytuacja GKS-u Katowice, który po raz grał w europejskich pucharach w 2003 roku. Wówczas skończyło się to wstydliwą porażką z macedońską Cementarnicą Skopje w pierwszej rundzie Pucharu UEFA.

GKS Katowice i Raków Częstochowa walczą w Lidze Konferencji. Oto ich kolejni rywale

Raków legitymujący się współczynnikiem 22.250 może liczyć na rozstawienie we wszystkich rundach eliminacji Ligi Konferencji. Przekłada się to bezpośrednio na zestaw rywali, z którymi "Medaliki" będą się mierzyć. Na start Częstochowianie zagrają z maltańską Vallettą.

Triumf w tym dwumeczu jest dla Rakowa formalnością, dlatego śmiało mogą zerkać w kierunku kolejnej rundy. A w niej grupa potencjalnych przeciwników zdecydowanie nie powala na kolana. W zasadzie jedyną "pułapką" jest ewentualna sensacja i porażka Anderlechtu w Lidze Europy, na którego Raków może trafić.

Pjunik Erewan (Armenia) / Debrecen (Węgry) - 10.000

Paide Linnameeskond (Estonia) / Zira FK (Azerbejdżan) - 7.500

Hibernian FC (Szkocja) / KF Malisheva (Kosowo) - 7.000

przegrany pary LE Hammarby IF (Szwecja) / Anderlecht (Belgia) - 6.000

FC Ilves (Finlandia) / Stjarnan (Islandia) - 3.500

Ostatecznie ziścił się dokładnie taki scenariusz. Raków w przypadku awansu w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji zagra z przegranym pary Hammarby - Anderlecht. Teoretycznie faworytem tego starcia są Belgowie, jednak inne rozstrzygnięcie byłoby mocno niekorzystne dla Rakowa.

Znacznie trudniejsze zadanie czeka GKS Katowice. Drużyna prowadzona przez Rafała Góraka na start gry w Europie zmierzy się z MSK Zilina. Jest to rywal piłkarsko zdecydowanie w ich zasięgu, jednak pod kątem doświadczenia w europejskich pucharach Słowacy biją naszych na głowę.

W trzeciej rundzie ostatnia z polskich par nie była rozstawiona. Pierwotna lista potencjalnych przeciwników mocno straszyła, bowiem "Gieksa" mogła trafić m.in. na Ajax, Bragę lub FC Kobenhavn. Po podziale na grupy okazało się, że Katowiczanie nie będą musieli mierzyć się z najwyżej notowanymi drużynami. Wciąż jednak zadanie przed nimi postawione nie jest łatwe, bowiem rywale nie są anonimami.

Łudogorec Razgrad (Bułgaria) / Hapoel Tel Awiw (Izrael) - 28.750

Partizan Belgrad (Serbia) / UNA Strassen (Luksemburg) - 22.000

SK Brann (Norwegia) / Universitatea Cluj (Rumunia) - 12.250

Noah Erewan (Armenia) / Zimbru Kiszyniów (Mołdawia) - 10.750

Polski zespół trafił najgorzej jak to było możliwe - przynajmniej pod kątem rankingu współczynników. GKS Katowice w przypadku pokonania Ziliny w trzeciej rundzie zagra z bułgarskim Łudogorcem Razgrad lub izraelskim Hapoelem Tel Awiw. Niewykluczone więc, że do Polski przyleci zespół z Izraela, co biorąc pod uwagę ubiegłoroczne ekscesy wywoła ogromne poruszenie w naszym kraju.

Mecze trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji odbędą się 6 i 13 sierpnia. Relacje tekstowe ze wszystkich potyczek polskich drużyn w europejskich pucharach dostępne będą w serwisie Interia Sport.

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