Gigantyczne emocje w boju Rakowa. To koniec. "Skasowany" karny na wagę złota

Łukasz Żurek

Raków Częstochowa przegrał 1:2 z Fiorentiną w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Konferencji. Gospodarze objęli prowadzenie zaraz po przerwie, ale riposta rywali okazała się dubeltowa. Ekipa spod Jasnej Góry kończy pucharową przygodę w bieżącej edycji. Czy stałoby się inaczej, gdyby arbiter nie odwołał rzutu karnego podyktowanego po faulu na Jonatanie Brunesie? To pytanie rozbrzmiewać będzie echem przez kilka najbliższych dni.

Karol Struski w białym stroju walczy o piłkę na murawie między dwoma piłkarzami Fiorentiny w czerwono-niebieskich strojach
Karol Struski (nr 23) wykonał swoją robotę w destrukcji, a zaraz po przerwie otworzył rezultat spotkania Jarek PraszkiewiczPAP

Gdyby losy awansu rozstrzygały się w godzinę, Raków byłby w gronie ośmiu najlepszych ekip Ligi Konferencji już przed tygodniem. W 60. minucie prowadził we Florencji 1:0. Do Polski wracał jednak z rezultatem 1:2.

Gorycz porażki była podwójna, bo zwycięska bramka dla włoskiej drużyny padła z rzutu karnego w trzeciej minucie doliczonego czasu gry. W rewanżu miało być zupełnie inaczej. Częstochowianie przystąpili do konfrontacji bez cienia respektu i pełni wiary w triumf.

Recepta na wyrzucenie zespołu z Serie A za burtę? Na papierze nie wydawała się skomplikowana. Klarownie zarysował ją trener Łukasz Tomczyk na przedmeczowej konferencji prasowej.

- Każdy zawodnik musi zagrać na szóstkę w skali szkolnej - zaznaczył. - Nie może być słabszych ogniw. Trybuny muszą nieść. Musimy być zjednoczeni. Wierzę, że zawodnicy złapią flow, będą odważni, agresywni, skupieni, a przy tym czujni.

W pierwszej odsłonie to się udawało w bardzo ograniczonym zakresie. Raków dominował, miał więcej z gry, ale przewaga optyczna w żaden sposób nie przełożyła się na rezultat. Bezbramkowy remis premiował gości, którzy nie forsowali specjalnie tempa boiskowych zdarzeń.

    Straty z pierwszego meczu zostały wyrównane zaraz po zmianie stron. W okolicach narożnika pola karnego futbolówkę od Iviego Lopeza otrzymał Karol Struski, zamarkował krótki drybling i oddał płaski strzał. Po rykoszecie piłka wpadła do bramki tuż przy bliższym słupku. 1:0!

    Radość gospodarzy nie trwała jednak długo. Jak można było się spodziewać, "Viola" przycisnęła i dosyć szybko zebrała profity. Sygnał do ataku dał Roberto Piccoli - po jego strzale futbolówka trafiła w słupek. Na tym limit szczęścia gospodarzy się wyczerpał.

    W 68. minucie było już 1:1. Na listę strzelców wpisał się Cher Ndour - ten sam, który bramkarza Rakowa pokonał również w pierwszej konfrontacji. Tym razem pomógł mu rykoszet. Oliwier Zych miał w tej sytuacji bardzo nikłe szanse na skuteczną interwencję.

    Końcówka spotkania okazała się mocno "zapalna". Arbiter najpierw podyktował rzut karny dla "Medalików" po rzekomym faulu na Jonatanie Brunesie. Po analizie VAR odwołał jednak decyzję.

    Na domiar złego główny rozjemca niebawem zignorował sytuację, w której - jak się wydawało - jeden z defensorów Fiorentiny zagrywał ręką. Częstochowianie domagali się gorliwie "jedenastki", ale ich wysiłki nie przyniosły pożądanego efektu.

    W siódmej minucie doliczonego czasu rezultat spotkania strzałem z własnej połowy ustalił Marin Pongracić. Uderzał do opuszczonej bramki, gdy Zych gościł na przedpolu rywala przy stałym fragmencie gry. Ryzyko się nie opłaciło, ale było nieodzowne.

    Raków żegna się z pucharami z poczuciem ogromnego niedosytu. A armada z Florencji wyrasta na kata polskich drużyn. W lutym zastopowała Jagiellonię Białystok, teraz odprawiła z kwitkiem wicemistrza Polski.

      Liga Konferencji
      1/8 finału
      19.03.2026
      18:45
      Zakończony
      Karol Struski
      46'
      Cher Ndour
      68'
      Marin Pongracić
      90+-7'
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      Raków Częstochowa
      ACF Fiorentina
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      Raków Częstochowa
      1 - 2
      ACF Fiorentina
      Posiadanie piłki
      47%
      53%
      Strzały
      13
      19
      Strzały celne
      1
      7
      Strzały niecelne
      3
      6
      Strzały zablokowane
      9
      6
      Ataki
      95
      107
      Dwóch piłkarzy w czerwonych koszulkach obejmuje się głowami w geście radości po zdobytej bramce, jeden z nich ma na plecach widoczny numer 10; ich twarze wyrażają euforię i silne emocje.
      W tym momencie nikt nie był bliżej awansu. Raków prowadził z Fiorentiną 1:0Marcin BulandaNewspix.pl
      Trzech piłkarzy w białych strojach świętuje na boisku, obejmując się z radością po zdobyciu bramki, wyraźnie widoczne są emocje i gesty triumfu.
      Ostatnie słowo należało do ekipy z Florencji WOLNY KAMILNewspix.pl
      sędzia piłkarski w niebieskiej koszulce wydaje polecenie podczas meczu, unosząc obie dłonie w geście zatrzymania gry, w tle rozmyte postaci i trybuny
      Juan Martinez Manuera w roli głównego rozjemcy Michal Chwieduk/Arena AkcjiNewspix.pl
      Fiorentina - Raków Częstochowa. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja