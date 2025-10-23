Gdzie oglądać mecz Rakowa z Sigmą Ołomuniec? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]
Sigma Ołomuniec jest kolejnym rywalem Rakowa Częstochowa w Lidze Konferencji. Sytuacja obu zespołów po 1. kolejce jest odmienna, bowiem Sigma doznała porażki, a Raków odniósł zwycięstwo. O której godzinie mecz Sigma Ołomuniec - Raków Częstochowa? Gdzie oglądać? Transmisja na żywo, stream. TV. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Sigma Ołomuniec - Raków Częstochowa w ramach Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Polsatu Sport 2 oraz Polsatu Sport Premium 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Sigma - Raków Częstochowa. Liga Konferencji. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]
Raków Częstochowa kryzys z początku sezonu zdaje się mieć za sobą. Co prawda "Medaliki" przegrały w ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy 0:2, ale z bardzo silną Cracovią, która plasuje się na trzecim miejscu, natomiast Raków jest dopiero 14.
Teraz czas na drugie spotkanie w Lidze Konferencji. W pierwszym Raków pokonał zespół Universitatea Craiova 2:0. Tak dobrze nie poszło za to dzisiejszemu rywalowi Częstochowian, czyli Sigmie Ołomuniec. Czesi przegrali bowiem 0:2 z Fiorentiną i dzisiaj z pewnością będą mieli wielkie apetyty, by powetować sobie tamtą porażkę.
Sigma to szósty zespół ubiegłego sezonu ligi czeskiej. W obecnym sezonie Sigma po 12. kolejkach zajmuje piątą lokatę i gra bardzo nierówno. Od startu rozgrywek jej piłkarzom nie udało się odnieść choćby dwóch zwycięstw z rzędu, za to zdarzyła im się seria trzech porażek. Tak więc Raków podczas wizyty w Czechach wcale nie jest skazany na porażkę.
Mecz Sigma Ołomuniec - Raków Częstochowa w ramach Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:45. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Polsatu Sport 2 oraz Polsatu Sport Premium 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go.