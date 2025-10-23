Gdzie oglądać mecz Rakowa z Sigmą Ołomuniec? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Sigma Ołomuniec - Raków Częstochowa w ramach Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Polsatu Sport 2 oraz Polsatu Sport Premium 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Sigma - Raków Częstochowa. Liga Konferencji.

Raków Częstochowa kryzys z początku sezonu zdaje się mieć za sobą. Co prawda "Medaliki" przegrały w ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy 0:2, ale z bardzo silną Cracovią, która plasuje się na trzecim miejscu, natomiast Raków jest dopiero 14.

Teraz czas na drugie spotkanie w Lidze Konferencji. W pierwszym Raków pokonał zespół Universitatea Craiova 2:0. Tak dobrze nie poszło za to dzisiejszemu rywalowi Częstochowian, czyli Sigmie Ołomuniec. Czesi przegrali bowiem 0:2 z Fiorentiną i dzisiaj z pewnością będą mieli wielkie apetyty, by powetować sobie tamtą porażkę.

Sigma to szósty zespół ubiegłego sezonu ligi czeskiej. W obecnym sezonie Sigma po 12. kolejkach zajmuje piątą lokatę i gra bardzo nierówno. Od startu rozgrywek jej piłkarzom nie udało się odnieść choćby dwóch zwycięstw z rzędu, za to zdarzyła im się seria trzech porażek. Tak więc Raków podczas wizyty w Czechach wcale nie jest skazany na porażkę.

