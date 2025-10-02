Partner merytoryczny: Eleven Sports

Gdzie obejrzeć mecz Lecha z Rapidem? O której? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Lech Poznań w 1. kolejce Ligi Europy zagra u siebie z Rapidem Wiedeń. Dla "Kolejorza" będzie to pierwszy mecz w europejskich rozgrywkach od ponad dwóch lat. O której godzinie gra Lech? Gdzie obejrzeć mecz Lech Poznań - Rapid Wiedeń? Liga Konferencji. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Mecz Lech Poznań - Rapid Wiedeń w 1. kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:45. Spotkanie będzie można obejrzeć na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Lech Poznań - Rapid Wiedeń. Liga Konferencji. O której godzinie? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Lech Poznań nie zdołał wywalczyć awansu do fazy ligowej Ligi Mistrzów, ani Ligi Europy. Mistrz Polski zagra jednak w Lidze Konferencji, z którą ma dobre wspomnienia. "Kolejorz" dotarł do ćwierćfinału tych rozgrywek w sezonie 2022/2023, odpadając po dwumeczu z Fiorentiną, przegranym 4:6.

Lech ma za sobą dwa hitowe mecze PKO BP Ekstraklasy, oba zremisowane 2:2, kolejno z Rakowem Częstochowa i Jagiellonią Białystok, czyli dwoma tegorocznymi pucharowiczami. Poznaniacy w tym sezonie mają spore problemy z grą w defensywie, o czym świadczy aż 16 bramek straconych w lidze oraz 11 w eliminacjach europejskich pucharów. Jeśli "Kolejorz" chce liczyć się w Europie, musi nad tym elementem mocno popracować.

Pierwszym rywalem Lecha w fazie ligowej Ligi Konferencji będzie Rapid Wiedeń. Austriacy od początku startowali w kwalifikacjach tych rozgrywek, które przebrnęli nie bez problemów. W zeszłym sezonie zespół z Wiednia zajął w austriackiej Bundeslidze, ale po aktualnie jest jej liderem. Warto jednak zwrócić uwagę, że w dwóch ostatnich kolejkach Rapid zgubił punkty, remisując 1:1 z Grazer i przegrywając derby Wiednia z Austrią aż 1:3.

Liga Konferencji
1 kolejka
02.10.2025
18:45
Do meczu:
Spotkanie będzie można obejrzeć na kanale Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go.

