Lech Poznań nie zdołał wywalczyć awansu do fazy ligowej Ligi Mistrzów, ani Ligi Europy. Mistrz Polski zagra jednak w Lidze Konferencji, z którą ma dobre wspomnienia. "Kolejorz" dotarł do ćwierćfinału tych rozgrywek w sezonie 2022/2023, odpadając po dwumeczu z Fiorentiną, przegranym 4:6.

Lech ma za sobą dwa hitowe mecze PKO BP Ekstraklasy, oba zremisowane 2:2, kolejno z Rakowem Częstochowa i Jagiellonią Białystok, czyli dwoma tegorocznymi pucharowiczami. Poznaniacy w tym sezonie mają spore problemy z grą w defensywie, o czym świadczy aż 16 bramek straconych w lidze oraz 11 w eliminacjach europejskich pucharów. Jeśli "Kolejorz" chce liczyć się w Europie, musi nad tym elementem mocno popracować.

Pierwszym rywalem Lecha w fazie ligowej Ligi Konferencji będzie Rapid Wiedeń. Austriacy od początku startowali w kwalifikacjach tych rozgrywek, które przebrnęli nie bez problemów. W zeszłym sezonie zespół z Wiednia zajął w austriackiej Bundeslidze, ale po aktualnie jest jej liderem. Warto jednak zwrócić uwagę, że w dwóch ostatnich kolejkach Rapid zgubił punkty, remisując 1:1 z Grazer i przegrywając derby Wiednia z Austrią aż 1:3.

Mecz Lech Poznań - Rapid Wiedeń w 1. kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:45. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Spotkanie będzie można obejrzeć na kanale Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go.

