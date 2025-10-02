Gdzie obejrzeć mecz Jagiellonia - Hamrun? O której godzinie? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Jagiellonia Białystok - Hamrun Spartans w ramach 1. kolejki Ligi Konferencji rozpocznie się dzisiaj o godzinie 18:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Polsatu Sport 2. Stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Łukasz Żygadło: Luciano De Cecco rozpoczyna już treningi. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

O której godzinie gra Jagiellonia z Hamrun? Gdzie oglądać? Liga Konferencji [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Jagiellonia Białystok w zeszłej edycji Ligi Konferencji dotarła do ćwierćfinału. W nim przyszło jej rywalizować z Realem Betis. Ostatecznie "Jaga" odpadła, przegrywając w dwumeczu 1:3. Przez eliminacje do tegorocznej edycji rozgrywek piłkarze Adriana Siemieńca przebrnęli bez żadnego kłopotu, a i w PKO BP Ekstraklasie radzą sobie całkiem dobrze, co jest dobrym prognostykiem przed rywalizacją z Hamrun Spartans.

"Duma Podlasia" będzie zdecydowanym faworytem meczu z maltańskim zespołem. Hamrun po raz pierwszy w swojej historii zakwalifikował się do fazy ligowej/grupowej europejskich rozgrywek. W zeszłym sezonie sięgnął po trzecie z rzędu, a w sumie 11 mistrzostwo kraju. Obecnie w lidze zajmuje trzecie miejsce po siedmiu kolejkach, ze stratą ledwie punktu do lidera, pozostając jedną z dwóch niepokonanych drużyn w stawce. Jagiellonia będzie musiała uważać na dobrze dysponowany Hamrun, ale mimo wszystko zdaje się mieć znacznie większe szanse na zwycięstwo.

Mecz Jagiellonia Białystok - Hamrun Spartans w ramach 1. kolejki Ligi Konferencji rozpocznie się dzisiaj o godzinie 18:45. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale Polsatu Sport 2. Stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go.

Afimico Pululu w barwach Jagielloni Białystok Deposit/East News East News

Jagiellonia Białystok fot. Wojciech Wojtkielewicz/Polska Press/East News East News