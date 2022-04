Francuzi już wiedzą. Milik nie wraca do meczowej kadry Olymique Marsylia

"Arkadiusz Milik nie znalazł się w meczowej kadrze OM na wyjazd do Grecji. Polak nie jest jeszcze w 100% wyleczony z kontuzji, której nabawił się na zgrupowaniu drużyny narodowej" - to informacja podana w środę przez RMC Sport.

Napastnik reprezentacji Polski nie dokończył towarzyskiego meczu ze Szkocją w Glasgow (1-1), rozgrywanego przed trzema tygodniami. Zszedł z murawy w drugiej połowie z urazem mięśnia dwugłowego.

Milik nadal kontuzjowany. Czeka na PSG?

Z tego powodu nie wziął udziału w barażowej potyczce ze Szwecją na Stadionie Śląskim w Chorzowie (2-0), która dała "Biało-Czerwonym" prawo udziału w tegorocznym mundialu.

Prognozowano, że Milik będzie gotów do gry w połowie kwietnia. Wszystko wskazuje jednak na to, że w czwartek nie zobaczymy go jeszcze w akcji.

Ekipa z Marsylii rozegra w Salonikach rewanżowy mecz w ćwierćfinale Ligi Konferencji. W pierwszym spotkaniu, na Stade Velodrome, zespół Polaka pokonał PAOK 2-1.

Niewykluczone, że Milik wróci już na weekendowy hit Ligue 1. W niedzielę OM zmierzy się na wyjeździe z PSG.

