Mecz ACF Fiorentina - Raków Częstochowa w ramach 1/8 finału Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 2. Dostępny będzie również stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Fiorentina - Raków Częstochowa. Liga Konferencji. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Raków Częstochowa fenomenalnie spisał się w fazie ligowej Ligi Konferencji. "Medaliki" zajęły w niej drugie miejsce i jako jeden z trzech zespołów, obok RC Strasbourg i AEK Larnaka zakończyły tę część rozgrywek bez porażki. Tak wszystko wydarzyło się jednak pod wodzą Marka Papszuna, a zimą drużynę przejął Łukasz Tomczyk, przed którym stoi wielkie wyzwanie kontynuowania tak dobrej passy Rakowa w Europie.

Rywalem Częstochowian w 1/8 finału LK jest ACF Fiorentina. "Viola" w fazie ligowej zajęła 15. pozycję i musiała zagrać jeszcze w barażu, by wywalczyć sobie awans. W nim mierzyła się z Jagiellonią Białystok. Dwumecz Fiorentiny z "Jagą" na długo zapisze się w annałach polskiego futbolu, ponieważ po bolesnej porażce 0:3 u siebie, piłkarze Adriana Siemieńca zdołali odrobić stratę i doprowadzić do dogrywki. W niej losy dwumeczu nie potoczyły się po myśli polskiego zespołu, który, mimo że wygrał całe spotkanie 4:2, ostatecznie nie zdołał odrobić strat i to Włosi cieszyli się z awansu.

Faworytem tej konfrontacji również jest Fiorentina. Rakowowi nadzieję daje jednak fakt, że w ostatnich tygodniach miał nieco więcej czasu na odpoczynek. Celem na dziś ekipy Łukasza Tomczyka będzie uzyskanie rezultatu, który pozwoli marzyć o awansie, bo patrząc na to, co zrobiła Jagiellonia, w rewanżu na stadionie w Sosnowcu może wtedy wydarzyć się wszystko.

Raków Częstochowa Przemek Swiderski/REPORTER East News

Lech Poznań napędził stracha Fiorentinie i w rewanżu odrobił trzybramkową stratę. Ostatnie słowo należało jednak do Włochów Photo by LISA GUGLIELMI / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

