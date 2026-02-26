Fiorentina - Jagiellonia. O której godzinie mecz? Gdzie obejrzeć na żywo w TV?

Jagiellonia Białystok rozegra dziś rewanżowy mecz z ACF Fiorentina. "Duma Podlasia" ma niewielkie szanse na awans, ale powroty Tarasa Romanczuka i Afimico Pululu dają jakąś nadzieję na sprawienie sensacji. O której godzinie Jagiellonia gra mecz dzisiaj w Lidze Konferencji? Gdzie obejrzeć spotkanie Fiorentina - Jagiellonia w TV? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Piłkarze w żółto-czerwonych i fioletowych strojach walczą o piłkę na stadionie wypełnionym kibicami, widoczne wyraźne emocje i zaangażowanie zawodników podczas rozgrywanego meczu.
W pierwszym meczu 1/16 finału Ligi Konferencji Fiorentina pokonała Jagiellonię 3:0KAMIL SWIRYDOWICZ / CYFRASPORTNewspix.pl

Mecz Fiorentina - Jagiellonia Białystok w ramach 1/16 finału Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Piłkarze Jagiellonii Białystok nie tak wyobrażali sobie mecz z Fiorentiną przed własną publicznością. Celem "Dumy Podlasia" było zagwarantowanie sobie dobrej pozycji wyjściowej przed rewanżem we Florencji. Niestety, "Jaga" została rozbita przez "Violę" 0:3, mimo że jej gra wyglądała znacznie lepiej, niż wynik.

Liczy się jednak przede wszystkim końcowy rezultat, a ten sprawia, że szanse ekipy Adriana Siemieńca na awans są bardzo niewielkie. Tym bardziej, że gdy w ostatni weekend Fiorentina odpoczywała, Jagiellonia musiała rozegrać spotkanie ligowe. Białostoczanie podjęli przed własną publicznością Radomiaka i zremisowali z nim 1:1. Mimo trudnej sytuacji "Jaga" z pewnością podejmie walkę we Florencji, a wpływ na jej poziom mogą mieć powroty Tarasa Romanczuka i Afimico Pululu, którzy w pierwszym meczu pauzowali za nadmiar kartek. Nawet jeśli Jagiellonii nie uda się odrobić strat, to każdy inny wynik niż porażka w dzisiejszej konfrontacji da cenne punkty polskiej Ekstraklasie w rankingu ligowym.

Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę podczas meczu, jeden ubrany w żółto-czerwony strój, drugi w fioletowy. W tle kibice na trybunach.
Mecz Jagiellonia - FiorentinaArtur ReszkoPAP
Piłkarz w czerwono-żółtym stroju sportowym klęczy na murawie stadionu, wokół rozmyte tło trybun, wyraz twarzy sugeruje zmęczenie lub rozczarowanie.
Jesus ImazGrzegorz Wajda / REPORTER East News
