Fiorentina - Jagiellonia. O której godzinie mecz? Gdzie obejrzeć na żywo w TV?

Mecz Fiorentina - Jagiellonia Białystok w ramach 1/16 finału Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Fiorentina - Jagiellonia Białystok. Liga Konferencji. Gdzie i o której obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Piłkarze Jagiellonii Białystok nie tak wyobrażali sobie mecz z Fiorentiną przed własną publicznością. Celem "Dumy Podlasia" było zagwarantowanie sobie dobrej pozycji wyjściowej przed rewanżem we Florencji. Niestety, "Jaga" została rozbita przez "Violę" 0:3, mimo że jej gra wyglądała znacznie lepiej, niż wynik.

Liczy się jednak przede wszystkim końcowy rezultat, a ten sprawia, że szanse ekipy Adriana Siemieńca na awans są bardzo niewielkie. Tym bardziej, że gdy w ostatni weekend Fiorentina odpoczywała, Jagiellonia musiała rozegrać spotkanie ligowe. Białostoczanie podjęli przed własną publicznością Radomiaka i zremisowali z nim 1:1. Mimo trudnej sytuacji "Jaga" z pewnością podejmie walkę we Florencji, a wpływ na jej poziom mogą mieć powroty Tarasa Romanczuka i Afimico Pululu, którzy w pierwszym meczu pauzowali za nadmiar kartek. Nawet jeśli Jagiellonii nie uda się odrobić strat, to każdy inny wynik niż porażka w dzisiejszej konfrontacji da cenne punkty polskiej Ekstraklasie w rankingu ligowym.

Mecz Fiorentina - Jagiellonia Białystok w ramach 1/16 finału Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:45. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go.

Mecz Jagiellonia - Fiorentina Artur Reszko PAP

Jesus Imaz Grzegorz Wajda / REPORTER East News

Jagiellonia Białystok - ACF Fiorentina. Skrót meczu Polsat Sport