Feio zdecyduje się na drastyczną zmianę? Wymowne słowa. „Dowiecie się”

Legia Warszawa wciąż rywalizuje na trzech frontach. "Wojskowi" zajmują czwarte miejsce w Ekstraklasie , są w półfinale Pucharu Polski i 1/8 finału Ligi Konferencji . W czwartkowy wieczór spróbują odwrócić losy dwumeczu z Molde FK i znaleźć się w najlepszej ósemce trzeciego co do ważności europejskiego pucharu.

Legia - Molde. Czy będzie zmiana w bramce?

- Bramkarz to specyficzna pozycja. Piłka nożna to gra drużynowa. Każdy piłkarz jest uzależniony od partnerów na boisku, bramkarz również. Im lepiej drużyna broni, tym lepiej on wygląda. Czy będzie zmiana w bramce? Dowiecie się w czwartek - powiedział Feio.