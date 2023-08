FC Barcelona to miłość trenera Lecha. Dziś "zmierzy się" się z jej koszmarem. Tak to widzi

Lech Poznań chce powtórzyć wyczyn Rakowa. Choć wcale nie musi

Lech zaś przegrywać nie lubi - ostatni taki mecz o stawkę miał miejsce w kwietniu z Górnikiem Zabrze , później poznaniacy zaledwie raz zremisowali w dziesięciu starciach. No i Lech potrafi przejąć inicjatywę, nie pozwalając na zbyt wiele rywalowi , co pokazał choćby przez większą część spotkania tydzień temu.

Dla mnie ważne jest nie to, co rywal chce zrobić, ale co my robimy. Spartak zagrał tak, a nie inaczej, bo na tyle mu wtedy pozwoliliśmy.

W kadrze Lecha na to spotkanie nie ma tylko kontuzjowanego obrońcy Barry'ego Douglasa , wciąż rehabilituje się po kontuzji Ali Gholizadeh , zaś Bartosz Salamon pozostaje zawieszony. Do kadry meczowej wrócił za to Filip Dagerstal .

Jaką formę zaprezentuje arbiter z Hiszpanii? Jeśli tę z niedzieli z La Liga, może być niebezpiecznie

A że lubi karać, to powszechnie wiadomo . W ostatnich miesiącach w La Liga mniej więcej w co drugim/trzecim meczu pokazuje czerwone kartki . W UEFA jest dość daleko w rankingu, prowadzi więc tylko mniej istotne spotkania.

John van den Brom był mocno zaskoczony, że to akurat Hiszpan będzie prowadził ich spotkanie w Trnawie. Ale czy pozwoli na tak ostrą grę, jaką w niedzielę pokazali całemu światu piłkarze z przedmieść Madrytu? - Nie, nie obawiam się tego, bo my nie gramy jak Getafe i Spartak nie gra jak Getafe. Ten arbiter ma licencję UEFA, trzeba zaufać. A niedzielny mecz widziałem, bo kocham Barcelonę. A to nie był łatwy mecz do oglądania - powiedział trener Lecha, wyraźnie sygnalizując, co myśli o takiej pracy.