Faza play-off Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA w kanałach Polsat Sport

Jesienna faza ligowa Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA przyniosła fanom piłki nożnej wiele emocji i wyłoniła połowę uczestników 1/8 finału obu rozgrywek. Pozostałych szesnaście drużyn musi wywalczyć prawo gry w Europie wiosną poprzez mecze play-off, zaplanowane na 19 i 26 lutego. Dla polskich kibiców najważniejsze jest to, że Raków Częstochowa jest już pewny udziału w fazie pucharowej Conference League, a bliskie tego wyczynu są także Lech Poznań i Jagiellonia Białystok . Także w Europa League nie zabraknie polskich akcentów, wszystko za sprawą Matty'ego Casha (Aston Villa), Jakuba Kiwiora i Jana Bednarka (FC Porto), Jana Ziółkowskiego (AS Roma), Łukasza Skorupskiego (Bologna FC) czy Tomasza Kędziory (PAOK Saloniki).

Rywalem Lecha Poznań w walce o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA będzie fiński KuPS Kuopio. Z kolei Jagiellonia Białystok o drugą z rzędu fazę pucharową Conference League rywalizować będzie z włoską Fiorentiną. W play-offach europejskich pucharów UEFA rywalizują także m.in. Bolonia FC Łukasza Skorupskiego, PAOK Saloniki Tomasza Kędziory oraz Fenerbahce Stambuł, OSC Lille, Celtic Glasgow czy Panathinaikos Ateny. W czwartek 19 lutego przedmeczowe studio wystartuje o godzinie 17:00 w Polsacie Sport Premium 1. Gośćmi Jerzego Mielewskiego będą dziennikarze Roman Kołtoń i Paweł Gołaszewski oraz piłkarze Jarosław Araszkiewicz i Tomasz Kupisz. Mecz Lecha wprost ze stadionu w Finlandii skomentują Bożydar Iwanow i Maciej Żurawski, a reporterką będzie Paulina Czarnota-Bojarska. Na stadionie w Białymstoku gośćmi Przemysława Iwańczyka będą piłkarze Tomasz Hajto, Łukasz Masłowski i Patryk Rachwał oraz prezes Jagiellonii - Maciej Szymański. Mecz skomentują Szymon Rojek i Maciej Makuszewski, a reporterem będzie Damian Domitrz. Czwartkowe spotkania rozgrywane będą w dwóch turach: od godziny 18:35 oraz 20:50. Transmisje dostępne będą w kanałach Polsat Sport oraz streamingu Polsat Box Go. O godzinie 23:55 na widzów czekać będzie magazyn skrótów, podsumowujący cały czwartkowy wieczór piłkarski.