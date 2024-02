Fatalny błąd Tobiasza w LKE, duże kłopoty Legii! Jak to się stało? [WIDEO]

Legia Warszawa w czwartkowy wieczór powróciła do zmagań w Lidze Konferencji Europy i w 1/16 finału tych rozgrywek (zwanej też fazą play-off) spróbowała swoich sił z norweskim Molde FK. Niestety niemal od samego początku starcie to nie układało się dobrze dla "Wojskowych", a wyjątkowo bolesna okazała się tu chociażby 19. minuta starcia, kiedy to bramkarz Kacper Tobiasz popełnił kuriozalny błąd, który kosztował ekipę ze stolicy Polski utratę kolejnego już gola...