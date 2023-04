Fani Fiorentiny pokpili sprawę. Tłumy w Poznaniu, ale jest niedosyt

Wielkie firmy wywoływały wielkie zainteresowanie. Nie inaczej było i tym razem!

Gdyby pojemność stadionu wynosiła 60 albo 70 tysięcy, wszystkie prawdopodobnie i tak zostałyby dziś zapełnione. Lech rozgrywał bowiem historyczne spotkanie, po raz pierwszy znalazł się w ćwierćfinale europejskich rozgrywek. Tyle że gdy poprzednio grał z wielkimi firmami, frekwencja też przekraczała 40 tys. - było to w 2010 roku podczas meczów z Salzburgiem, Manchesterem City i Juventusem Turyn. Ostatnio podobnie było w starciu z Djurgårdens IF. Ale nie tylko - kibice dopisywali też podczas prestiżowych klasyków z Legią, w decydujących starciach o mistrzostwo Polski czy podczas dwóch spotkań reprezentacji Polski. Dziś stało się to po raz 16 od momentu oddania całego obiektu we wrześniu 2010 roku.