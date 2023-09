Fala zachwytów nad grą Legii Warszawa. Co za mecz! Ekspertom brak słów

Legia Warszawa sensacyjnie pokonała 3:2 Aston Villę w swoim pierwszym meczu Ligi Konferencji Europy. To spotkanie było pokazem ofensywnej, niezwykle atrakcyjnej piłki. Nie może dziwić, że eksperci zachwycają się grą warszawskiej drużyny, co widać w każdym możliwym wpisie. - Uwielbiam w Legii to, że nie czeka wiecznie w okopach, że idzie do przodu, kiedy trzeba - napisał Marcin Gazda z Eleven Sports.