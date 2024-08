Fala komentarzy po wybryku Feio. Boniek aż musiał ugryźć się w język

Legia Warszawa w czwartkowy wieczór zremisowała w rewanżu z Broendby IF 1:1 w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji - i to wystarczyło, by ekipa z Łazienkowskiej mogła już planować swój udział w kwalifikacyjnej fazie play-off. Po końcowym gwizdku jednak więcej niż o samym wyniku mówiło się m.in. o zachowaniu trenera "Wojskowych" Goncalo Feio, który pokazał obraźliwy gest w stronę kibiców gości. Incydent ten oczywiście nie umknął zarówno licznym dziennikarzom, jak i chociażby byłemu prezesowi PZPN i obecnemu wiceprzewodniczącemu UEFA, Zbigniewowi Bońkowi.