Europejski półfinał w Krakowie. Oto jego skład. Duży mecz przy Reymonta

Tomasz Chabiniak

Półfinał Ligi Konferencji UEFA zagości w Krakowie. Stało się to jasne w czwartek przed 20:40, gdy Szachtar Donieck zremisował z AZ Alkmaar 2:2, co oznaczało 5:2 w dwumeczu dla Ukraińców. Dwie godziny później poznaliśmy drugi zespół, który przyjedzie do stolicy Małopolski. Nie będzie to pogromca Rakowa Częstochowa i Jagiellonii Białystok. Fiorentina poległa.

Marin Pongracic i Jaydee Canvot podczas meczu Fiorentina - Crystal Palace
Marin Pongracic i Jaydee Canvot, Fiorentina - Crystal Palace

AZ Alkmaar stanął w czwartek o 18:45 przed niezwykle trudnym zadaniem: w rewanżu ćwierćfinału Ligi Konferencji z Szachtarem Donieck musiał odrabiać trzybramkową stratę z Krakowa. Pierwsza połowa skończyła się bezbramkowo, a gospodarze wcale nie wyglądali jakby mieli w drugiej części przypuścić udany szturm.

W 58. minucie ukraiński zespół wyszedł na prowadzenie za sprawą Alissona i miał już wynik 4:0 w dwumeczu. Gospodarze obudzili się i w 73. oraz 80. minucie trafili do siatki. Potrzebowali jednak kolejnych dwóch goli i szczelnej defensywy. Stało się inaczej - nie dołożyli następnych bramek, a sami stracili jedną. 180 sekund po ostatnim golu AZ wynik na 2:2 ustalił Luca Meirelles.

Uczestnik "Milionerów" zapytany o Legię. Uratował go telefon do przyjaciela

Oznaczało to, że stolica Małopolski doczeka się kolejnej ważnej europejskiej "nocy". Pozostawało pytanie, kto będzie ją współtworzył. Ćwierćfinałowe starcie Szachtara z Holendrami było promowane m.in. plakatami na ulicach miasta.

Szachtar czekał na rywala. 3 gole we Włoszech. Zwycięzca FA Cup przyjedzie na Reymonta

O 21:00 ruszyła konfrontacja, która decydowała o składzie meczu - Fiorentina podejmowała Crystal Palace. Angielski klub miał takie samo zadanie jak Szachtar, podtrzymać zapas wynoszący aż 3 gole.

Włoski pogromca Jagiellonii Białystok i Rakowa Częstochowa z ostatnich dwóch rund tym razem nie dał rady. Zaczęło się fatalnie, zaraz po upływie pierwszego kwadransa Ismaila Sarr otworzył wynik. 15. ekipa Serie A zareagowała nieźle, odwróciła losy tego pojedynczego spotkania, ale nie dwumeczu. Skończyło się na 2:1 (2:4).

Na Reymonta 20 pojawi się więc zwycięzca Pucharu Anglii sprzed roku. Przypomnijmy, że Palace było w Polsce już 2 października, grało na Arenie Lublin mecz 1. kolejki fazy ligowej przeciwko Dynamo Kijów. Wygrało 2:0.

Real zdecydował ws. meczu z Barceloną. Tak chcą potraktować Lewandowskiego i spółkę

Zobacz również:

Milionowa kara dla Ukraińców, złamali prawo. Komunikat tuż przed kluczowym meczem

Piłkarze Szachtara Donieck w tym sezonie mecze międzynarodowe rozgrywają na stadionie Wisły Kraków
Ostatnie pożegnanie Jacka Magiery. Tłumy piłkarzy, trenerów i kibiców na pogrzebie "Magica"Polsat Sport

