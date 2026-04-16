Europejski półfinał w Krakowie. Oto jego skład. Duży mecz przy Reymonta

AZ Alkmaar stanął w czwartek o 18:45 przed niezwykle trudnym zadaniem: w rewanżu ćwierćfinału Ligi Konferencji z Szachtarem Donieck musiał odrabiać trzybramkową stratę z Krakowa. Pierwsza połowa skończyła się bezbramkowo, a gospodarze wcale nie wyglądali jakby mieli w drugiej części przypuścić udany szturm.

W 58. minucie ukraiński zespół wyszedł na prowadzenie za sprawą Alissona i miał już wynik 4:0 w dwumeczu. Gospodarze obudzili się i w 73. oraz 80. minucie trafili do siatki. Potrzebowali jednak kolejnych dwóch goli i szczelnej defensywy. Stało się inaczej - nie dołożyli następnych bramek, a sami stracili jedną. 180 sekund po ostatnim golu AZ wynik na 2:2 ustalił Luca Meirelles.

Oznaczało to, że stolica Małopolski doczeka się kolejnej ważnej europejskiej "nocy". Pozostawało pytanie, kto będzie ją współtworzył. Ćwierćfinałowe starcie Szachtara z Holendrami było promowane m.in. plakatami na ulicach miasta.

O 21:00 ruszyła konfrontacja, która decydowała o składzie meczu - Fiorentina podejmowała Crystal Palace. Angielski klub miał takie samo zadanie jak Szachtar, podtrzymać zapas wynoszący aż 3 gole.

Włoski pogromca Jagiellonii Białystok i Rakowa Częstochowa z ostatnich dwóch rund tym razem nie dał rady. Zaczęło się fatalnie, zaraz po upływie pierwszego kwadransa Ismaila Sarr otworzył wynik. 15. ekipa Serie A zareagowała nieźle, odwróciła losy tego pojedynczego spotkania, ale nie dwumeczu. Skończyło się na 2:1 (2:4).

Na Reymonta 20 pojawi się więc zwycięzca Pucharu Anglii sprzed roku. Przypomnijmy, że Palace było w Polsce już 2 października, grało na Arenie Lublin mecz 1. kolejki fazy ligowej przeciwko Dynamo Kijów. Wygrało 2:0.

Szachtar Donieck - Legia Warszawa

Kibice Szachtara Donieck

Piłkarze Szachtara Donieck w tym sezonie mecze międzynarodowe rozgrywają na stadionie Wisły Kraków

