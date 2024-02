Nie powinno to tak wyglądać, że w pierwszych połowach tracimy pięć goli. Nie wiem, czy to kwestia koncentracji, głowy, ciężko mi powiedzieć tak na gorąco, co się naprawdę wydarzyło. Musimy wyciągnąć wnioski i skupić się na Ekstraklasie, bo tylko to nam zostało

~ Rafał Augustyniak