El. Ligi Konferencji. Polscy sędziowie poprowadzą dwa spotkania

Łukasz Rogowski Liga Konferencji

W czwartek 26 sierpnia zostaną rozegrane rewanżowe spotkania czwartej rundy eliminacji do Ligi Konferencji. Stawka tych meczów jest niesamowicie wysoka, gdyż zwycięscy dostaną się do fazy grupowej europejskich pucharów, co wiąże się z zastrzykiem gotówki. UEFA na dwa mecze delegowała dwie ekipy sędziowskie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. El. LE. Legia-Slavia. Czesław Michniewicz. Mam wariant na Slavię. Wideo INTERIA.TV