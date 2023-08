Dziś rozstrzygną się losy Lecha Poznań. I to wcale nie w Kownie

Lech Poznań o godz. 18 zagra w Kownie z Żalgirisem - będzie bronił dwóch bramek zaliczki sprzed tygodnia, gdy pokonał rywala z Litwy 3:1 . To wynik, który nie zapewnia awansu, ale patrząc na to, jak ogromną przewagę "Kolejorz" miał w pierwszej połowie, można raczej spać spokojnie . Wtedy Lech prowadził po 45 minutach 3:0, w drugiej części oszczędzał już siły.

To dlatego też trener Lecha John van den Brom dość spokojnie wypowiadał się wczoraj w Kownie podczas oficjalnej konferencji. I zapewnił, że w składzie pojawią się także inni zawodnicy niż w niedzielnym spotkaniu z Radomiakiem . Nie jest bowiem tajemnicą, że poznaniacy chcą przejść Żalgiris dość spokojnie, ale w głowach już mają niedzielne starcie z innym niepokonanym w tym sezonie zespołem - Zagłębiem Lubin . Możliwe, że szansę gry otrzyma już Nika Kwekweskiri , który poleciał na Litwę. Brakuje jedynie Filipa Dagerståla , choć szwedzki obrońca wznowił we wtorek zajęcia.

Kluczowe losowanie dla Lecha Poznań już w najbliższy poniedziałek. Swoje miejsce pozna dzisiaj

Jeśli Lech przejdzie Żalgiris, a wiele na to wskazuje, to w trzeciej rundzie zmierzy się z lepszym zespołem z pary: Spartak Trnawa - Auda Ķekava . Przed tygodniem w Rydze był remis 1:1, dziś rewanż na Słowacji - o godz. 17.30. Pierwsze spotkanie odbędzie się 10 sierpnia o godz. 20 w Poznaniu, rewanż tydzień później na Słowacji lub Łotwie. Pokonanie tej przeszkody nie zapewnia jeszcze gry w fazie grupowej - zostanie faza play-off. I tu zaczynają się schody.

Losowanie decydującej fazy odbędzie się już w najbliższy poniedziałek, czyli jeszcze przed spotkaniami trzeciej rundy . Na ten moment Lech nie jest w nim rozstawiony - mimo kapitalnego poprzedniego sezonu i podbicia rankingu klubowego UEFA aż do 19 punktów . Pod koniec sezonu ligowego w wielu krajach tak niekorzystnie dla poznaniaków ułożyły się rozstrzygnięcia, że znaleźli się na trzeciej pozycji "pod kreską" . I co ważniejsze - mogą to rozstawienie uzyskać, ale tylko w sytuacji , gdy zespoły z lepszym rankingiem odpadną już dziś, jeszcze przed poniedziałkowym losowaniem.

Jednej sensacji już na pewno nie będzie, cztery inne też są bardzo wątpliwe

W drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji bierze udział dziesięć zespołów wyżej notowanych od Lecha, ale jeden z nich - Fenerbahçe Stambuł - już we wtorek awansował do trzeciej rundy. Rozbił bowiem 5:0 i 4:0 słabiutkie Zimbru Kiszyniów. Zostało więc dziewięć szans na rozstawienie dla Lecha, wciąż muszą się w nim zdarzyć przynajmniej trzy niespodzianki. Raczej nierealne jest, by stało się to w tych parach: