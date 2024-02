Dyskryminacja Polaków w Norwegii. Skandaliczne działania policji. Ucierpią kibice Legii

Kibice Legii Warszawa czują się skrzywdzeni bo jacyś kretyni z innych krajów stosują zbiorową odpowiedzialność wobec nich na bazie wyimaginowanych przesłanek ograniczając im swobody i możliwość uczestniczenia w meczach swojej drużyny i Ci sami kibice „dzień po” wydarzeniach w Radłowie (do dziś nie wiadomo co się tam stało) stosują to samo czego się brzydzą u innych wobec kibiców Wisły Kraków, a inne grupy jak banda bezmózgowych troglodytów to naśladuje i powiela w sumie do końca nie wiedząc dlaczego

~ napisał Królewski.