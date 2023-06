Duże europejskie rozgrywki zagoszczą w Polsce. PZPN ogłasza

Prezes PZPN Cezary Kulesza już jakiś czas temu zapowiadał, że instytucja, której przewodzi, ma spore ambicje co do tego, by w niedalekiej przyszłości podjąć się organizacji dużych przedsięwzięć na skalę europejską. Jeśli więc sympatycy futbolu z Polski zastanawiali się, o co dokładnie może chodzić, to odpowiedź na to pytanie przyszła w środowe popołudnie 28 czerwca.