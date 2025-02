W czwartek rozegrano pierwsze spotkania rundy play-off (nieoficjalnie nazywaną 1/16 finału) Ligi Konferencji. 18. w tabeli jesiennej fazy ligowej FC Kopenhaga mierzy się w dwumeczu z Heidenheim. Duński zespół był faworytem starcia na Parken, co było mocno widać w pierwszej połowie (5:1 w strzałach celnych dla gospodarzy). Między 22. a 32. minutą podopieczni Jacoba Neestrupa zafundowali rywalom nawałnicę, ale w trzech okazjach dobrze interweniował bramkarz gości Frank Feller.

Golkiper skapitulował jednak tuż przed przerwą. Dobrze lewą stroną boiska "szarpnął" Marcos Lopez, wykonał kilkumetrowe podanie w poprzek boiska. Minęło ono wychodzącego Fellera i trafiło do Jordana Larssona, który wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Gol do szatni nie podłamał jednak niemieckiego zespołu. 16. ekipa Bundesligi zaczęła dochodzić do głosu, coraz częściej za