Nie da się ukryć, że część polskich kibiców niechętnie wspiera krajowych rywali w europejskich pucharach, ale prawda jest taka, że dziś dobre wyniki Lecha Poznań, Górnika Zabrze, Jagiellonii Białystok, Rakowa Częstochowa i GKS-u Katowice mogą w przyszłości przynieść korzyści innym polskim klubom.

Doskonale widać to na przykładzie GKS-u Katowice. W 2024 r. awansowaliśmy na 15. miejsce w rankingu i dzięki temu w obecnym sezonie mamy pięć drużyn w europejskich pucharach, a skorzystał na tym właśnie GKS, który teraz przygotowuje się do meczów z Żyliną, a w kolejnej rundzie może trafić na Łudogorec Razgrad

- Należy też pamiętać, że dzięki awansowi w rankingu, dziś wicemistrz Polski Górnik Zabrze nie gra z np. jakimś klubem estońskim w eliminacjach Ligi Konferencji, tylko z Fenerbahce Stambuł w eliminacjach Ligi Mistrzów. A jeśli wygra, to ma zapewnioną co najmniej fazę ligową Ligi Europy, gdzie w tym sezonie wystąpią AC Milan czy Juventus Turyn - dodaje.

Polskie kluby nie poprzestały jednak na zdobyciu dodatkowego miejsca w europejskich pucharach oraz dwóch zespołach w eliminacjach Ligi Mistrzów, bo w poprzednim sezonie także systematycznie zbierały punkty w rankingu. Efekt? Kolejny awans w zestawieniu, który dał nam następny bonus.

- Dzięki temu zdobywca Pucharu Polski w przyszłym sezonie zacznie walkę w europejskich pucharach od ostatniej rundy kwalifikacyjnej do Ligi Europy, a to oznacza, że będzie miał co najmniej pewną fazę ligową Ligi Konferencji. Należy pamiętać, że mistrz Polski eliminacje do Ligi Mistrzów też zacznie od ostatniej rundy - wyjaśnia Klimek.

O co grają polskiej kluby w europejskich pucharach?

Obecnie Polska jest na 10. miejscu w rankingu UEFA i jeśli na tej pozycji zakończylibyśmy sezon, to w kolejnym mistrz Polski miałby zapewnione występy w fazie ligowej Ligi Mistrzów! Zadanie łatwe jednak nie będzie, bo tuż za plecami Polaków są Czesi oraz Grecy.

- To byłby ogromny sukces, ale będzie ciężko. Szczególnie grecka piłka wraca do lepszych wyników, zaczynają się mocno odbudowywać. Na ten moment pewnie są faworytem do zajęcia 10. pozycji, ale tym nie powinniśmy się przejmować, tylko trzeba robić swoje. Trzeba również pamiętać, że podstawa to utrzymać się w pierwszej "12" - zaznacza Klimek.

Piotr Jawor

Raków Częstochowa Przemek Swiderski/REPORTER East News

Piłkarze GKS-u Katowice Monika Wantoła INTERIA.PL

Jesus Imaz z Jagiellonii Białystok Grzegorz Wajda / REPORTER East News





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