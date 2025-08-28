Po pierwszej połowie legioniści mogli wkładać szampany do lodówki, ale w drugiej byli krok od katastrofy. Stracili trzy bramki w 11 minut i musieli odrabiać straty. Udało im się to dopiero w doliczonym czasie, a w dogrywce awans Legii zapewniła bramka Mileta Rajovicia.

Liga Konferencji. Szalony mecz Legii Warszawa

- Nic jeszcze nie jest przesądzone. Nadal uważam, że szanse na awans wynoszą 50 na 50. Naprawdę wszystko jest otwarte - zapowiadał przed spotkaniem Edward Iordanescu, trener Legii.

Na początku spotkania można było mieć wrażenie, że to nie była tylko kurtuazja szkoleniowca gospodarzy, ale realny osąd sytuacji. Piłkarze Hibernian od początku ruszyli bowiem do ataku i już w drugiej minucie niezdecydowanym obrońcom Legii skórę musiał ratować Kacper Tobiasz.

Z upływem czasu spotkanie przenosiło się do środkowej strefy boiska, aż w końcu na odpowiedź zdecydowali się gospodarze. Sprawę w swoje ręce wziął Bartosz Kapustka, wprowadził piłkę przed pole karne rywali, w idealny momencie oddał ją do Wahana Biczachczjana, a ten uderzeniem po długim rogu pokonał bramkarza gości.

Po tej bramce sytuacja Legii z dobrej zamieniła się w komfortową i gospodarze nie zamierzali tego zmieniać. Trzymali rywali daleko od swojego pola karnego, czasem tylko pozwalając im na dośrodkowania ze stałych fragmentów. Legioniści nie forsowali też tempa, a niepokój u trenera Iordanescu mogły budzić tylko trzy żółte kartki otrzymane przez jego zawodników.

Zaraz po przerwie szkoleniowiec powód do zmartwień miał znaczenie większy, bo jego zawodnicy dopuścili do serii rzutów rożnych dla rywali. Jedno z dośrodkowań trafiło na głowę Bushiriego i obrońca gości strzałem głową doprowadził do remisu.

I właśnie w taki sposób zaczęło się trzęsienie ziemi, bo w ciągu 11. minut goście zdobyli kolejne dwie bramki. Najpierw Boyle dostał podanie od Bushiriego i nie dał szans Tobiaszowi, więc w dwumeczu był remis. Za moment sytuacja Legii zmieniła się drastycznie, bo Chaiwa zabawił się z legionistami, wpadł w pole karne i sprawił, że teraz awans był po stronie Szkotów.

Legia szybko z faworyta stała się drużyną goniącą wynik, ale miała na to pół godziny. W tym czasie lepiej jednak prezentowali się rywale, a najbliżej bramki dla gospodarzy był Nsame, który trafił w słupek. Groźniejsi byli rywale, którzy m.in. trafili w poprzeczkę.

Naprawdę niewiele wskazywało, że Legia będzie w stanie odrobić straty, gdy w doliczonym czasie piłka trafiła do Juergena Elitima, a ten z 10 metrów umieścił ją w siatce i doprowadził do dogrywki.

W niej decydujący cios zadał Rajović, który dopadł do piłki zgranej przez Ziółkowskiego i bez zastanowienia huknął do siatki. Gospodarze kończyli spotkanie w osłabieniu, bo drugą żółtą kartkę dostał Ziółkowski. Z kolei goście byli blisko doprowadzenia do karnych, ale świetną obroną w doliczonym czasie popisał się Tobiasz.

Legia to czwarta polska drużyna, która zagra w fazie ligowej Ligi Konferencji. Wystąpią w niej także Lech, Raków i Jagiellonia.

PJ

Statystyki meczu Legia Warszawa 3 - 3 Hibernian Posiadanie piłki 53% 47% Strzały 12 23 Strzały celne 6 13 Strzały niecelne 3 5 Strzały zablokowane 3 5 Ataki 148 136

