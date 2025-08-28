Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dramatyczne minuty Legii i awans rzutem na taśmę. Wielki sukces, mamy komplet

Piotr Jawor

Piotr Jawor

Legia czwartą polską drużyną w fazie ligowej Ligi Konferencji! Warszawianie dołączyli do Rakowa, Lecha i Jagiellonii, ale musieli się najmocniej natrudzić. W meczu z Hibernian dopiero w doliczonym czasie zdołali doprowadzić do dogrywki, w której przechyli szalę na swoją korzyść. Ostatecznie zremisowali 3:3, a w dwumeczu pokonali Szkotów 5:4 i sprawili, że polskie ekipy jesienią w komplecie meldują się w europejskich pucharach.

Piłkarze Legii byli już w wielkich opałach
Piłkarze Legii byli już w wielkich opałachPIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl

Po pierwszej połowie legioniści mogli wkładać szampany do lodówki, ale w drugiej byli krok od katastrofy. Stracili trzy bramki w 11 minut i musieli odrabiać straty. Udało im się to dopiero w doliczonym czasie, a w dogrywce awans Legii zapewniła bramka Mileta Rajovicia.

Liga Konferencji. Szalony mecz Legii Warszawa

- Nic jeszcze nie jest przesądzone. Nadal uważam, że szanse na awans wynoszą 50 na 50. Naprawdę wszystko jest otwarte - zapowiadał przed spotkaniem Edward Iordanescu, trener Legii.

Na początku spotkania można było mieć wrażenie, że to nie była tylko kurtuazja szkoleniowca gospodarzy, ale realny osąd sytuacji. Piłkarze Hibernian od początku ruszyli bowiem do ataku i już w drugiej minucie niezdecydowanym obrońcom Legii skórę musiał ratować Kacper Tobiasz.

Z upływem czasu spotkanie przenosiło się do środkowej strefy boiska, aż w końcu na odpowiedź zdecydowali się gospodarze. Sprawę w swoje ręce wziął Bartosz Kapustka, wprowadził piłkę przed pole karne rywali, w idealny momencie oddał ją do Wahana Biczachczjana, a ten uderzeniem po długim rogu pokonał bramkarza gości.

Po tej bramce sytuacja Legii z dobrej zamieniła się w komfortową i gospodarze nie zamierzali tego zmieniać. Trzymali rywali daleko od swojego pola karnego, czasem tylko pozwalając im na dośrodkowania ze stałych fragmentów. Legioniści nie forsowali też tempa, a niepokój u trenera Iordanescu mogły budzić tylko trzy żółte kartki otrzymane przez jego zawodników.

Zaraz po przerwie szkoleniowiec powód do zmartwień miał znaczenie większy, bo jego zawodnicy dopuścili do serii rzutów rożnych dla rywali. Jedno z dośrodkowań trafiło na głowę Bushiriego i obrońca gości strzałem głową doprowadził do remisu.

Zobacz również:

Jagiellonia Białystok
Liga Konferencji

Jagiellonia postraszona przez rywali, potem taka odpowiedź. Jest awans do Ligi Konferencji

Paweł Nowak
Paweł Nowak

I właśnie w taki sposób zaczęło się trzęsienie ziemi, bo w ciągu 11. minut goście zdobyli kolejne dwie bramki. Najpierw Boyle dostał podanie od Bushiriego i nie dał szans Tobiaszowi, więc w dwumeczu był remis. Za moment sytuacja Legii zmieniła się drastycznie, bo Chaiwa zabawił się z legionistami, wpadł w pole karne i sprawił, że teraz awans był po stronie Szkotów.

Legia szybko z faworyta stała się drużyną goniącą wynik, ale miała na to pół godziny. W tym czasie lepiej jednak prezentowali się rywale, a najbliżej bramki dla gospodarzy był Nsame, który trafił w słupek. Groźniejsi byli rywale, którzy m.in. trafili w poprzeczkę.

Naprawdę niewiele wskazywało, że Legia będzie w stanie odrobić straty, gdy w doliczonym czasie piłka trafiła do Juergena Elitima, a ten z 10 metrów umieścił ją w siatce i doprowadził do dogrywki.

W niej decydujący cios zadał Rajović, który dopadł do piłki zgranej przez Ziółkowskiego i bez zastanowienia huknął do siatki. Gospodarze kończyli spotkanie w osłabieniu, bo drugą żółtą kartkę dostał Ziółkowski. Z kolei goście byli blisko doprowadzenia do karnych, ale świetną obroną w doliczonym czasie popisał się Tobiasz.

Legia to czwarta polska drużyna, która zagra w fazie ligowej Ligi Konferencji. Wystąpią w niej także Lech, Raków i Jagiellonia.

PJ

Liga Konferencji - Kwal.
4 kolejka
28.08.2025
21:00
Zakończony po dogrywce
Wahan Biczachczjan
13'
Juergen Elitim
90+-3'
Mileta Rajovic
98'
Rocky Bushiri
50'
Martin Boyle
59'
Miguel Chaiwa
61'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Legia Warszawa
Hibernian
Rezerwowi

Statystyki meczu

Legia Warszawa
3 - 3
Hibernian
Posiadanie piłki
53%
47%
Strzały
12
23
Strzały celne
6
13
Strzały niecelne
3
5
Strzały zablokowane
3
5
Ataki
148
136
Polacy wznieśli puchar! Ceremonia medalowa Ligi Narodów 2025. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Duży tłum kibiców ubranych w białe koszulki na stadionie, trzymających szaliki i transparent z napisem Legia Warszawa, w tle dominuje kolorystyka biało-zielono-czerwona.
Szkoci drżą przed meczem z LegiąFoto OlimpikAFP
Mężczyzna w średnim wieku z krótko ostrzyżonymi, siwymi włosami siedzi przy stole konferencyjnym, ubrany w sportową bluzę z logiem klubu Legia Warszawa, z mikrofonem i słuchawką w uchu, zaciska dłoń w geście podkreślenia wypowiedzi.
Edward Iordanescu - trener Legii WarszawaFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Piłkarze Legii Warszawa
Piłkarze Legii WarszawaFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja