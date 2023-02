Federacja Piłkarska Mołdawii otrzymała pismo od Agencji Bezpieczeństwa i Wywiadu tego kraju. Donosi ono, że istnieje realne zagrożenie dla porządku państwowego i aby go uniknąć, służby nalegają, aby mecz Sheriffa Tyraspol z Partizanem Belgrad był rozegrany bez kibiców. Klub z Tyraspola postanowił tak właśnie zrobić - mecz Ligi Konferencji z Partizanem Belgrad odbędzie się w czwartek bez udziału kibiców.

Mołdawia uważa się za kraj najbardziej zagrożony rosyjską inwazję po jej ataku na Ukrainę. Zagrożenie jest poważne i Mołdawia szykuje się na każda ewentualność. Jest też penetrowana przez rosyjski wywiad i dywersantów. Władze mołdawskie twierdzą, że zatrzymały na granicy kraju 12 ludzi podających się za kibiców Partizana Belgrad, którzy nie byli serbskimi miłośnikami futbolu, ale agentami rosyjskiego wywiadu . To była bezpośrednia przyczyna dramatycznego apelu i decyzji Sheriffa.

Partiza Belgrad z prorosyjskiego kraju

Partizan Belgrad już poinformował swoich kibiców, by nie udawali się do Mołdawii na to spotkanie, zaplanowane na czwartek godz. 21.