Dwa polskie kluby rywalizują w 1/8 finału Ligi Konferencji. Lech Poznań przegrał na własnym stadionie z Szachtarem Donieck. Z kolei Raków Częstochowa udał się do Florencji na mecz z Fiorentiną. - "Po kiepskiej pierwszej połowie w drugiej części gry przedstawiciel Ekstraklasy niespodziewanie objął prowadzenie. Gospodarze odpowiedzieli błyskawicznie, a w samej końcówce wykorzystali rzut karny i wygrali 2:1" - relacjonował na łamach Interii Michał Chmielewski.

Czujemy niedosyt i złość

Trener Rakowa przemówił po meczu. Tak ocenił występ we Florencji

Dla "Medalików" szczególnie bolesna jest strata gola z rzutu karnego w doliczonym czasie gry. - Towarzyszą mi różne emocje. Nie wygraliśmy, a jesteśmy w klubie, który chce wygrywać wszystko. Z drugiej strony, wiemy, z kim graliśmy, co oferuje włoska piłka, a daliśmy radę. Myślę, że już w rewanżu pokażemy, że wyciągnęliśmy wnioski, odrobiliśmy lekcję. Po pierwszym meczu jest nieco łatwiej, bo poznaliśmy "na żywo" rywala - skomentował.

Trener Rakowa podkreślił, że w rewanżu zrobią wszystko, aby odwrócić losy dwumeczu. W swojej wypowiedział, zaznaczył że jego zespół potrzebował trochę szczęścia.

- Przy pierwszym golu Fiorentiny wyglądało tak, jakby strzelcowi piłka "zeszła" z nogi. O rzucie karnym decydowały centymetry. Było widać siłę ligi włoskiej i ogranie gospodarzy w europejskich pucharach. Ale też piłkarze czują, że w rewanżu będziemy mieli swoje momenty i musimy wierzyć - dodał.

Tomczyk podziękował także kibicom Rakowa za doping na stadionie. - Było ich słychać na tym dużym stadionie. Pokonali długą drogę, by z nami być, zrobili wszystko, by nam pomóc. Wierzę, że u siebie się zjednoczymy, pokażemy trochę polskiego charakteru, siły i przejdziemy dalej - podkreślił.

Rewanż Raków - Fiorentina zostanie rozegrany 19 marca w Sosnowcu o godz. 18:45.

Łukasz Tomczyk, trener Rakowa Monika Wantoła INTERIA.PL

Fiorentina - Raków Częstochowa Marco Bucco East News

Łukasz Tomczyk: Mieliśmy swoje momenty i nadal jesteśmy w grze. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport