Dramat Legii w pierwszej połowie, żal było patrzeć. A potem taka przemiana

To dość rzadkie zjawisko, a jednak przytrafiło się Legii. Mianowicie: spotkanie w europejskich rozgrywkach tego samego zespołu rok po roku. Przypomnijmy bowiem, że w poprzednim sezonie warszawianie także mierzyli się z Molde - wówczas na etapie 1/16 finału Ligi Konferencji . Tym razem "Wojskowi" zapewnili sobie bezpośredni awans do 1/8 finału i właśnie w tej rundzie trafili na dobrze sobie znanych Norwegów.

Molde - Legia. Koszmar w pierwszej połowie

Tym razem początek spotkania w wykonaniu "Wojskowych" był obiecujący. Podeszli wysoko, kilka razy zaprezentowali ciekawe wymiany piłki, wydawało się, że mają pomysł. A później stało się to, co przed rokiem - dwa szybkie ciosy gospodarzy, które sprowadziły Legię na ziemię. W 11. minucie do siatki trafił Eirik Hestad, a w 17. - Kristian Eriksen.