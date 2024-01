Dobre wieści dla kibiców. Mecze Legii będą dostępne dla wszystkich

Wszystko wskazuje na to, że mecze Legii Warszawa w 1/8 finału Ligi Konferencji będzie można oglądać w telewizji ogólnopolskiej. Prawa do tych rozgrywek na nasz kraj ma Viaplay, ale, podobnie jak to miało miejsce przy fazie grupowej, ma dogadać się z publicznym nadawcą w sprawie transmisji spotkań wicemistrza Polski.