Doba do meczu w Lidze Konferencji, a tutaj takie wieści. To już koniec, jest komunikat
Przed Rakowem Częstochowa niezwykle ważny dwumecz. Wicemistrzowie Polski w 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji zmierzą się z Ardą Kyrdżali. Nieco ponad dobę przed pierwszym gwizdkiem klub wydał komunikat. Spod Jasnej Góry odchodzi piłkarz, który spędził tam dwa sezony. Jego nowym pracodawcą będzie niedawny rywal Legii Warszawa.
Raków Częstochowa ma mocno niemrawy początek sezonu. Zespół prowadzony przez Marka Papszuna plasuje się na 10. miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Częstochowianie są jednak o krok od awansu do fazy ligowej Ligi Konferencji. Po wyeliminowaniu Maccabi Hajfa przyjdzie im się zmierzy z Ardą Kyrdżali. Wicemistrzowie Polski są zdecydowanymi faworytami w starciu z zespołem z Bułgarii. - Zdajemy sobie sprawę z rangi meczu. Liczymy, że stadion się zapełni i kibice poniosą nas do zwycięstwa. Celem jest wypracowanie sobie zaliczki, żeby łatwiej grało nam się na wyjeździe. Zespół jest przygotowany i wierzę, że tę zaliczkę sobie wywalczymy - przyznał trener Marek Papszun na konferencji prasowej.
Kadra zespołu nie jest jednak ciągle zamknięta. Klub w okienku transferowym wzmocnili m.in. Tomasz Pieńko, Jesus Diaz czy Karol Struski. Z kolei po poprzednim sezonie z klubem pożegnali się m.in. Gustav Berggren czy Ben Lederman. W środę częstochowianie poinformowali o pożegnaniu z Srdjanem Plavsiciem. Serb spędzi resztę sezonu na wypożyczeniu w czeskim Baníku Ostrawa, czyli niedawnym rywalu Legii Warszawa w walce o Ligę Europy. Plavsić został zawodnikiem Rakowa w lipcu 2023 roku. 29-latek wystąpił w 35 meczach w barwach Rakowa, w których strzelił 1 gola i zanotował 3 asysty.
Mecz 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji pomiędzy Rakowem Częstochowa, a Ardą Kyrdżali zaplanowano na czwartek (21 sierpnia), godz. 21:00. Relację tekstową będziecie mogli śledzić w serwisie Interia Sport.