Doba do meczu w Lidze Konferencji, a tutaj takie wieści. To już koniec, jest komunikat

Raków Częstochowa ma mocno niemrawy początek sezonu. Zespół prowadzony przez Marka Papszuna plasuje się na 10. miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Częstochowianie są jednak o krok od awansu do fazy ligowej Ligi Konferencji. Po wyeliminowaniu Maccabi Hajfa przyjdzie im się zmierzy z Ardą Kyrdżali. Wicemistrzowie Polski są zdecydowanymi faworytami w starciu z zespołem z Bułgarii. - Zdajemy sobie sprawę z rangi meczu. Liczymy, że stadion się zapełni i kibice poniosą nas do zwycięstwa. Celem jest wypracowanie sobie zaliczki, żeby łatwiej grało nam się na wyjeździe. Zespół jest przygotowany i wierzę, że tę zaliczkę sobie wywalczymy - przyznał trener Marek Papszun na konferencji prasowej.