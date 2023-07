Walka o Ligę Europy lub o Ligę Mistrzów to niemal co sezon powtarzanie tego samego koszmaru. Zazwyczaj losowanie wywołuje pozytywne emocje, bo przeciwnikiem okazuje się zespół, którego już samą nazwę trudno wymówić, a co dopiero skojarzyć. Po meczu przychodzi jednak zazwyczaj konieczność zderzenia się z goryczą upokorzenia. Takich scenariuszy jest w historii piłki nożnej mnóstwo. Spośród ogromu, aby nie być zbyt brutalnym, wybraliśmy tylko dziesięć i w naszym quizie sprawdzamy Waszą wiedzę na temat bolesnej przeszłości klubowego sportu!